Lea Michele | «La sindrome da ovaio policistico ha cambiato la mia relazione con il cibo»

Davide Cassani strappalacrime : la lettera per il 40° compLeanno di Michele Scarponi è commovente : Davide Cassani ricorda Michele Scarponi nel giorno del suo 40° compleanno: il pensiero speciale del ct della Nazionale italiana di ciclismo Michele Scarponi avrebbe compiuto 40 anni ieri e a due anni dalla sua tragica scomparsa, a causa di un incidente stradale mentre si allenava per le strade di Filottrano, in tantissimi gli hanno rivolto un pensiero speciale. Tra coloro che ieri hanno voluto ricordare l’Aquila di Filottrano ...