Lavoro | la disoccupazione scende rispetto al mese precedente

Lavoro - i dati Istat : disoccupazione in calo - quella giovanile è ai minimi da 9 anni : I dati Istat sul mercato del Lavoro evidenziano un calo della disoccupazione: quella complessiva ad agosto è scesa dello 0,3% raggiungendo il 9,5% (il livello più basso dal novembre del 2011); quella giovanile è in calo di oltre un punto percentuale e si attesta a un livello record: non era così basso da nove anni.Continua a leggere

Lavoro - disoccupazione in calo al 9 - 9% Catalfo : «Merito delle misure del M5S» : Il numero degli occupati cresce di 130 mila unità. Calano i contratti a termine. Ma per trovare Lavoro in Italia continua a prevalere l’uso del canale informale: rivolgendosi a parenti, amici e conoscenti

Lavoro - si ferma la crescita e risale la disoccupazione (soprattutto quella giovanile) : Dopo cinque mesi consecutivi di crescita, a luglio l’occupazione è in lieve calo nel confronto mensile: in particolare...