Lavoro | i dati Istat | disoccupazione in calo | quella giovanile è ai minimi da 9 anni

Casi d’infortunio e morte sul Lavoro : i dati per regione - settore e nazionalità : La regione dove gli incidenti sono più numerosi è la Lombardia. Il settore è il terziario. Tra i 599 morti, 548 sono uomini

Inter bonificata - il capo Lavoro di Beppe Marotta : tutti i casinisti sono andati via : Va dato a Giuseppe Marotta ciò che è suo. Cioè il merito di aver condotto un mercato esemplare, che rimarrà tale anche se i risultati dell' Inter dovessero essere insoddisfacenti. È un paradosso, ma è anche un modo per analizzare con obiettività l' operato del nuovo direttore. Marotta merita pieni v

Lavoro - i dati Inps sui primi 6 mesi del 2019 : “321mila contratti stabili in più. Anno su anno aumentano del 60% le trasformazioni” : I dati Inps sui primi sei mesi del 2019 confermano il trend positivo dei contratti di Lavoro stabili – che era già emerso a gennaio e febbraio – ovvero dopo l’entrata in vigore del decreto Dignità anche per rinnovi e proroghe. Da gennaio a giugno il saldo netti dei rapporti di Lavoro a tempo indeterminato segna un aumento di 321.805 contratti, registrando così un incremento del 150,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. Prosegue ...