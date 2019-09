Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Prima Categoria, provincia di Novara. Il Villadossola ha appena segnato il vantaggio del 5 a 4 su calcio di rigore. L’arbitro concede il recupero e poiil termine della partita. In pochi secondi, in campo succede di tutto. Iospiti e quelli di casa, di Oleggio Castello, iniziano a rincorrersi e a sferrarsi calci e pugni. Ladura un paio di minuti, poi gli animi, a fatica, vengono placati. Non è dato sapere, al momento, se aisiano state inflitte sanzioni. Ciò che è certo è che sui social le persone hanno condannato il comportamento di buona parte dei calciatori: “Un bell’esempio”, “vergognatevi“,alcuni dei commenti apparsi in Rete. Video Facebook L'articolo L’arbitrolae all’improvviso tra ida: lain Prima Categoria proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : L’arbitro fischia la fine e all’improvviso tra i giocatori sono botte da orbi: la rissa in Prima Categoria… - ilfattovideo : L’arbitro fischia la fine e all’improvviso tra i giocatori sono botte da orbi: la rissa in Prima Categoria - TutteLeNotizie : L’arbitro fischia la fine e all’improvviso tra i giocatori sono botte da orbi: la rissa in… -