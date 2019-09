Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2019) La rinascita post terremoto può passare anche dall’apertura di un. L’inaugurazione, a dieci anni dal sisma, è arrivata alla presenza dell’Amministratore Delegato di Poste Matteo Del Fante che si è detto felice di aver contribuito alla rinascita di una bellissima città e in particolare del suo. Diventano diciassette i punti postali attivi nel Comune Soddisfazione anche nelle parole del Ministro dello sviluppo Economico Stefano Patuanelli: “gli uffici postali rappresentano un concetto di comunità, sono il posto dove anziani e giovani si incontrano anche grazie alla rivoluzione tecnologica”. Con la riapertura in corso Vittorio Emanuele II diventano 17 i punti postali attivi in città, dodici dei quali dotati di sportello Postamat. Il nuovofornisce a tutti i clienti anche la connessione Wi-Fi gratuita. Al taglio del nastro presenti anche il ...

Tg3web : A dieci anni dal sisma riapre all'Aquila l'ufficio postale del centro cittadino. - SkyTG24 : L'Aquila, riapre l'ufficio postale nel centro storico - rep_economia : Poste Italiane torna a L'Aquila: riapre lo sportello -