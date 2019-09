Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 30 settembre 2019) La «Uefa2019/20» torna inin chiaro sul“20”, martedì 1° e mercoledì 2 ottobre. La reteda Marco Costa trasmette quattro match della seconda giornata del torneo ribattezzato la Championsdei giovani: “Atalanta-Shakhtar Donetsk”, “Juventus-Bayer Leverkusen” “Genk-Napoli” e “Barcellona-Inter”. Di seguito la programmazione di martedì 1° ottobre: Atalanta-Shakhtar … L'articolo Lainsul20: lein

CalcioFinanza : La Youth League in esclusiva sul Canale 20: le gare delle italiane in diretta - Frances98800356 : @MaxNerozzi @CorriereTorino La squadra (anzi le squadre visto che ci sarà anche la Primavera al seguito per la Yout… - LoDrastico : @leosantacrux Da quando seguo più assiduamente la Primavera, cioè dai '96 in final four di Youth League, ho trovato… -