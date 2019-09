La Talpa del Kievgate messa sotto protezione Trump | Voglio

Chi è la «Talpa» della Cia che fa tremare Trump? La denuncia anonima - i ritardi - le frasi : 5 cose da sapere : E’ caccia all’identità dello 007 che ha denunciato la telefonata tra il presidente Usa e il leader ucraino costata al capo della Casa Bianca una richiesta di impeachment

Usa - la ‘Talpa’ : “Casa Bianca cercò di bloccare trascrizione della telefonata con Zelensky. Trump sollecitò ingerenze da Stato straniero” : “Sono profondamente preoccupato che ci siano rischi per la sicurezza nazionale e per gli sforzi del governo americano volti ad evitare interferenze sulle elezioni. E sono profondamente preoccupato per quello che appare come un serio e fragrante abuso di potere e di violazione della legge da parte del presidente”. Lo si legge nella denuncia che fu presentata il 12 agosto dalla ‘talpa‘ che ha svelato i contenuti della ...

Inter - Conte e Marotta sarebbero a caccia della Talpa all'interno dello spogliatoio : In casa Inter ha fatto molto discutere in queste ore la presunta discussione avuta all'Interno dello spogliatoio tra il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, e il centravanti belga, Romelu Lukaku. Alcuni hanno riportato di una discussione all'Intervallo tra Inter e Slavia Praga, qualcun altro ha sottolineato come l'episodio sia accaduto al triplice fischio finale della gara di Champions League. Cose da spogliatoio, come ha sottolineato Stefan ...

Paola Perego : l’idea del ritorno della Talpa e gli attacchi di panico : Paola Perego si svela: il successo di Non Distrurbare, il possibile ritorno de La Talpa e gli attacchi di panico del passato Paola Perego, dopo l’ottimo riscontro in termini di auditel di Non disturbare (trasmissione prodotta da Stand By me), si è confessata al quotidiano Il Tempo, parlando a ruota libera della sua vita professionale […] L'articolo Paola Perego: l’idea del ritorno della Talpa e gli attacchi di panico proviene ...