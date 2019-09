La strada di casa 2 | trama puntata dell' 1 ottobre | Irene potrebbe essersi gettata nel Po

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Le anticipazionia nota serie televisiva Ladi2 riservano interessanti curiosità per i telespettatori affezionati. Nella terzaa seconda stagione che andrà in onda martedì 1su Rai 1, Gloria sarà consapevole di essere notevolmente malata e nonostante sia parecchio impaurita e preoccupata si confiderà con Fausto riguardo la sua condizione di salute. In seguito, Morra scoprirà che l'infezione che ha contaminato il birrificio non è stata accidentale, bensì provocata da qualcuno. Più tardi Lorenzo e Fausto avranno dei forti sospetti nei confronti di Emma e Mauro e penseranno che siano i colpevoli. Federico ricoverato in ospedale Nella terzade Ladi2, il capofamiglia dei Morra farà una particolare scoperta: l'uomo smaschererà Milena e Valerio, i quali hanno una relazione segreta. In seguito Federico, figlio di Giulia e Valerio, si ...

tonybrown67219 : RT @danielecina: “Quelli che dicono “aiutiamoli a casa loro” non li hanno mai aiutati. Anzi li hanno sempre messi nelle condizioni peggiori… - lorenzodoredor1 : RT @francescatotolo: Un cittadino italiano, di origini marocchine, ha accoltellato un padre e suo figlio in strada a #Milano. L'uomo è stat… - cateridat : RT @danielecina: “Quelli che dicono “aiutiamoli a casa loro” non li hanno mai aiutati. Anzi li hanno sempre messi nelle condizioni peggiori… -