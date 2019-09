La storia | quasi ignota | delle donne che ci hanno portato sulla Luna

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il contributoquote rose nel programma Apollo fu considerevole al punto tale che, probabilmente, senza di loro l’impresa non sarebbe stata possibile o, quanto meno, ci avremmo impiegato molto più tempo del previsto. Eppure lechelavorato al programmare non sonomenzionate, a eccezione di Margaret Hamilton, la cuiè stata ripresa più volte dopo che Barack Obama l’ha insignita, nel 2016, della medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, concessa a chi ha contribuito alla sicurezza, agli interessi, alla pace o alla cultura nel Paese.La Hamilton, oggi ottantatré enne, è una programmatrice del MIT che fu alla guida dell’equipe di scienziati che svilupparono il software di bordo, essenziale per la buona riuscita del programma Apollo: proprio in ...

