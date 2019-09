La star di Batwoman operata d’urgenza | Ruby Rose posta il video dell’intervento e rivela

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Nuovi problemi alla schiena per, ladi. La nuova serie The Cw si prepara a prendere il via dal prossimo 6 ottobre negli Usa ma la sua eroina ha avuto bisogno di un piccolo pit stop come lei stessa ha annunciato sui social nelle scorse ore pubblicando addirittura undel suo intervento. A quanto pare questo non rallenterà i lavori della serie e non ha fermato l'attrice che ha avuto modo di rimettersi in sesto, rialzarsi e tornare a combattere, anche nel vero senso della parola.https://www.instagram.com/p/B2w3o3TpdBs/Poi è lei stesso a spiegare di essersi sottoa un intervento chirurgico di emergenza perché stava rischiando di rimanere paralizzata dopo aver subito lesioni durante una serie di acrobazie. L'attriceche in molti le hanno chiesto il motivo della sua nuova cicatrice sul collo e per questo ha deciso di spiegare la verità:"Un ...