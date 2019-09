La scena di Balotelli con sua figlia è molto bella ma è anche normale è l’Italia che è

Brescia-Bologna - Igli Tare il doppio ex : i retro scena - Balotelli e la malattia di Mihajlovic : La Lazio è da considerare come un modello dal punto di vista societario, merito anche di Igli Tare che nel corso degli anni ha dimostrato di essere un ottimo direttore sportivo. Il presidente Lotito si è affidato ad un ottimo professionista che nel corso del tempo si è guadagnato la fiducia con ottime mosse di mercato, il club biancoceleste può con Tare su una situazione economica tranquilla. Intervista a’La Gazzetta dello ...

Brescia - Cellino parla ancora di Balotelli. E svela una retroscena : “Quando era in Inghilterra…” : Nonostante sia ancora passato qualche giorno, e per le prime gare non possa scendere in campo, il Brescia non vede l’ora di veder giocare Mario Balotelli. Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale, il presidente dei lombardi Massimo Cellino è tornato a parlare di Super Mario ai microfoni di Sky, svelando un retroscena. “Lo conoscevo da quando giocava al Liverpool e l’ho incontrato spesso a Manchester, al ...