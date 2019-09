La rivelazione della NASA | “Il mondo non è pronto alla notizia della vita su Marte”

Razzismo - la rivelazione shock della calciatrice brasiliana Ludmila da Silva [FOTO] : Il Razzismo non è un problema solo italiano. Ne sa qualcosa Ludmila da Silva, 25enne attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale brasiliana, che ha denunciato un certo ‘clima’ anche in Spagna. Ludmila ha postato su Instagram un video in cui ritrae l’atteggiamento di un uomo della sicurezza in un supermercato nei suoi confronti . “Dopo essere arrivata in un supermercato, la sicurezza si sta ...

Principe Andrea - la rivelazione di Courtney Love : “Il figlio della regina Elisabetta venne da me per una notte di sesso” : “Il Principe Andrea è venuto da me per una notte di sesso“. È questa l’accusa lanciata da Courtney Love, moglie del defunto leader dei Nirvana Kurt Cobain, in un’intervista al tabloid britannico Sun rivelando nuove indiscrezioni che riguardano il Duca di York, terzogenito della regina Elisabetta, già coinvolto nell’inchiesta per abusi sessuali del miliardario morto suicida in carcere Jeffrey Epstein, suo amico. ...

Quarto royal baby in arrivo : Kate Middleton incinta - la rivelazione della piccola Charlotte : I rumors attorno alla famiglia reale britannica sono così tanti che è difficile farsi strada da voci diffuse dal palazzo e altre completamente inventate. Questa però sembra avere una fonte più che attendibile, se non fosse altro perché arriva da una bambina di 4 anni: Charlotte di Cambridge, secondogenita di Kate e William e quarta in linea di successione al trono della bisnonna Elisabetta dopo il nonno Carlo, il papà William e il fratello ...

Paola Barale : 'Mike Bongiorno? Mi ha fatto un culo in studio - davanti a tutti'/ La rivelazione della showgirl : Paola Barale ha affiancato per anni Mike Bongiorno a La ruota della fortuna. La showgirl ricorda le celebri gaffe del conduttore e il loro rapporto.

Formula 1 - la rivelazione di Pierre Gasly : “vi dico cosa ho chiesto a Leclerc prima della gara” : Il pilota francese ha rivelato la richiesta presentata a Leclerc prima del Gp del Belgio per ricordare al meglio lo sfortunato Hubert Il week-end di Spa sarà ricordato per la tragedia che ha colpito la Formula 2, costretta a piangere la morte di Anthoine Hubert, avvenuta all’Eau Rouge dopo un tremendo incidente con Correa. Il pilota francese era molto amico di Pierre Gasly e Charles Leclerc, protagonisti oggi nella gara di Formula 1 ...

Temptation Island - Ciro Petrone chattava con altre donne : la rivelazione della fidanzata : La coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo sarebbe a Temptation Island vip perché la ragazza avrebbe scoperto che l'attore chattava con altre persone.\\ In questi giorni, il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island ha iniziato a condividere i video di presentazione delle sei coppie che prenderanno parte alla versione VIP del fatual show di Canale5. La messa in onda del programma è prevista per la seconda metà di ...

Lady Diana - la rivelazione della guardia del corpo sopravvissuta all’incidente : Era il 31 agosto nel 1997 quando Lady Diana morì in un terribile incidente a Parigi e da allora Trevor Rees Jones, la guardia del corpo che era con lei, non ha mai più trovato pace. Trevor fu l’unico a sopravvivere allo schianto che avvenne nel tunnel de l’Alma e l’unico che può davvero sapere cosa sia accaduto negli ultimi minuti prima della tragedia. Cosa successe davvero in quella drammatica notte? Se lo sono chiesto per ...