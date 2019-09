La proposta di Luigi Di Maio | sì al voto per i sedicenni

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il neo ministro degli EsteriDi, leader del Movimento 5 stelle, ha lanciato ladi estendere il diritto alai ragazzi di 16 anni. L'idea è stata esposta sul profilo Facebook tramite un post in cui Didichiara che abbassare l'età a 16 anni è unache il Movimento 5 stelle sta portando avanti da anni perché i giovani sono il futuro del paese e vanno rispettati, ascoltati e messi al centro della politica. Idea già avanzata da Beppe Grillo L'idea era già stata avanzata nel 2017 da Beppe Grillo tramite un post sul suo blog dove affermava che il Movimento 5 stelle si sarebbe battuto con fermezza per estendere il diritto diai ragazzi di 16 anni.Di, quindi, torna alla carica dichiarando che isono in grado di lavorare e pagare le tasse e, quindi, possono benissimo partecipare alla vita politica e scegliere chi eleggere e a chi ...

FabioDeChirico : @luigidimaio Io non la condivido questa proposta Luigi - vaigero : @luigidimaio Luigi io avevo scritto una proposta di legge sulla piattaforma proprio su questo dare la possibilità d… - gattogigiola : No, a me proprio non piace spero si una fake news.????Lega-M5s, sì alla proposta di Enrico Letta sul voto ai 16enni:… -