La prevenzione sismica è questione di cultura Ne vale la pena

(Di lunedì 30 settembre 2019) (A cura di Carlo Doglioni, presidente Ingv, socio linceo; e di Stefano Pampanin, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso la Sapienza Università di Roma) L’attuale insufficienteè dovuta a una serie di motivi, primo fra tutti è la mancanza di memoria dei terremoti, delle eruzioni e degli tsunami passati e quindi l’assenza di unadei rischi naturali che porta inevitabilmente alla loro sottovalutazione. I tempi della geologia sono in genere sempre molto più lunghi delle testimonianze storiche e quindi anche del nostro bagagliole. Dobbiamo iniziare a educare i cittadini fin dall’asilo a un rapporto più intimo tra uomo e natura e a renderli consapevoli di vivere su una crosta instabile., un acronimo per ricordare cheladi salvare, in ordine di importanza, ...

