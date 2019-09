La Natività scomparsa | da mezzo secolo un mistero internazionale

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2019) E’ inserita nella “top ten” delle più prestigiose opere scomparse e ricercate in tutto il mondo. Dove si trovi ladipinta da Caravaggio nel 1609, trafugata dall’oratorio di san Lorenzo a Palermo nel 1969, è tuttora un. Se dal 2015 turisti e visitatori che si recano nell’oratorio nel cuore della città hanno la possibilità di ammirare una fedelissima riproduzione del dipinto, realizzato da Factum Arte su commissione di Sky che ha donato l’opera alla città di Palermo, sul destino toccato all’opera originale sono state avanzate le più fantasiose ipotesi. Il furto da parte della mafia Quella che sembra più concreta, su cui indaga la procura di Palermo, in seguito all’audizione in commissione antimafia di un pentito che ha chiamato in causa il boss Badalamenti, è che lasia stata trafugata per opera della mafia che tentò di ricattare la ...

