Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma, 30 set. (AdnKronos Salute) – Unaper la lotta alla. Da venerdì 4 ottobre – giornata del Dono Day – a domenica 6, in 5 milaitaliane 13 mila volontari dell’Associazione italianadistribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di mele rosse, verdi e gialle. ‘Ladi Aism’, promossa dall’associazione, si svolge sotto l’Alto patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Alla manifestazione in piazza è legato anche il 45512: il numero solidale di Aism per garantire il sostegno a progetti di ricerca legati alla forma progressiva di, la più grave, a oggi orfana di trattamenti efficaci. Gli importi della donazione saranno ...

ehicutro : Gloria con la mela in bocca davanti ai trucchi Pupa è un mood - TV7Benevento : 'La mela di Aism' in 5.000 piazze contro la sclerosi multipla... - Ginevra_Carrero : Chi sa se la violenza può essere estirpata o ormai devo considerare una persona a me vicina come una mela marcia irrecuperabile -