La Juve pensa a un nuovo stadio per l’Under 23 e la squadra femminile

Oh ma ‘sti Leccesi pensano di essere Juventini che accerchiano l’arbitro di questa maniera? : Il presidente ormai tene ‘na certa esperienza. Ha imparato, come diceva qualcuno, che la Champions’ ti leva fino a 10 punti e ha miso ‘e mmane annanze. Ha detto di stare belli concentrati che sta partita pure è importante e non si possono commettere passi falsi. Soprattutto dopo che ieri la Juve è tornata a giocare col fresco e che l’Inter ha vinto la quarta partita consecutiva. Intanto noi ce la vediamo da casa che la curva a ...

Calciomercato Juventus : Dybala resta in bilico - l’Atletico Madrid ci pensa : Le voci sul Calciomercato della Juventus non si spengono. Oggetto dei rumors torna ad essere Paulo Dybala, ancora ai margini nelle rotazioni di Sarri ma corteggiato da mezza Europa. Secondo la stampa spagnola l’argentino è nel mirino di Diego Simeone che da tempo va cercando un attaccante di livello internazionale. l’Atletico Madrid sta vagliando alcune piste e la “Joya” è una di queste. Attenzione però al Tottenham che continua a monitorare da ...

Calciomercato - le ultime : Spalletti pronto a tornare in panchina - Sarri pensa ad un pupillo per la Juve : Il Calciomercato è andato in archivio ma le squadre del massimo campionato italiano (e non solo) continuano a muoversi alla ricerca di nuovi innesti, sia per quanto riguarda gli svincolati o i mercati ancora aperti ma anche per quanto riguarda le prossime sessioni di gennaio e giugno, novità anche sul fronte allenatori. Spalletti PUO’ tornare IN CORSA – Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe tornare in corsa dopo ...

Juventus - si pensa alla Champions League : Douglas Costa verso il forfait : La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per mettere nel mirino la sfida contro l'Atletico Madrid. alla ripresa il gruppo non era compatto visto che chi ha giocato ieri si è dedicato ad un lavoro di scarico. Mentre gli altri hanno lavorato in campo. Per la partita di mercoledì in casa Juve ci sono alcuni dubbi visto che ieri a Firenze Douglas Costa, Miralem Pjanic e Danilo sono usciti per problemi fisici. Il brasiliano ...

Juventus - effetto Cristiano Ronaldo : fatturato da record - la cifra impensabile : Mezzo miliardo. Ecco a quanto ammonta il fatturato della Juventus, grazie anche al contributo offerto dall'acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha permesso una campagna di espansione a livello globale del marchio della società torinese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe sì perso 40

Sarri : «Mai pensato che la Juve vincesse per gli aiuti - ho capito che ha una mentalità feroce» : Pillole della conferenza stampa di ieri di Maurizio Sarri: «Mai detto che la Juve avesse fortuna. Sempre detto che era la squadra più forte. Stando qui mi rendo conto della forza di questa squadra che è nella organizzazione e nella testa. Archivia la vittoria dopo trenta secondi e si proietta sulla prossima partita: una mentalità feroce» Paolo Tomaselli, Corriere della Sera «Non ho mai pensato che le vittorie fossero figlie di aiuti – ...

Incredibile Sarri : “Non ho mai pensato a Juve aiutata - ma sempre la più forte! A Napoli ho…” : Sarri continua a smentire alcune sue dichiarazioni del passato Maurizio Sarri torna a parlare del suo passato al Napoli e delle polemiche sorte negli anni scorsi. Continua a smentire alcune sue dichiarazioni sulla Juventus, fatte quando era tecnico del Napoli. Ecco quanto riportato dall’ANSA: “Non ho mai pensato che le vittorie della Juve fossero figlie di aiuti, ma che era la squadra più forte. Vince per la mentalità feroce. ...

Sarri risponde a Tardelli : “Ho sempre pensato che la Juve fosse la società più forte” : Sulla Stampa oggi Tardelli scrive a Sarri che ora capirà che le vittorie della Juve non erano figlie di aiuti e fortuna. E Maurizio Sarri nella conferenza stampa di oggi, per il suo esordio in panchina contro la Fiorentina dopo la polmonite, ha risposto “Ho sempre detto che la Juventus è la squadra più forte, anche dal punto di vista societario. In questi mesi mi sono reso conto che la forza della Juve è nell’organizzazione, nella testa, ...

Montella - dal rischio retrocessione alla rinascita : “l’anno scorso tutti pensavano solo alla Coppa Italia! Juventus? Voglio batterla” : Vincenzo Montella commenta il pessimo finale della scorsa stagione e si dice pronto a dare una svolta al campionato appena iniziato: la sfida alla Juventus è proibitiva, ma la Fiorentina può rinascere Il secondo capitolo dell’avventura di Vincenzo Montella a Firenze non è iniziato nel migliore dei modi. ‘L’Aeroplanino’ è tornato sulla panchina viola nelle ultime gare della passata stagione, inanellando una serie di ...

La Juventus per il 2022 starebbe pensando ad Mbappè : Da neppure due settimane si è concluso il mercato estivo, ma le varie società pensano già al futuro. Tra queste squadre c'è la Juventus che lavora per diventare sempre più forte. I bianconeri nell'estate del 2018 erano riusciti ad acquistare Cristiano Ronaldo facendo capire a tutti quanto sia grande la loro ambizione. Mentre quest'anno il colpo principale è stato il difensore De Ligt. I bianconeri però sono già al lavoro per assicurarsi altri ...

Fiorentina Juventus - Sarri pensa già al turnover? Ecco le possibili novità! : Fiorentina Juventus- Dopo la pausa Nazionali la Serie A si prepara a far ritorno. La Juventus farà visita alla Fiorentina nella complica trasferta del Franchi. Sarri potrebbe riflettere su alcune novità. Possibile un piccolo turnover in vista della delicata sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Szczesny confermato tra i pali, in difesa Danilo potrebbe […] More

Juventus - l'Inter avrebbe pensato a Dybala più a giugno che ad agosto : Una delle grandi suggestioni di calciomercato di questa estate è stata quella che ha visto accostato all'Inter il nome di Paulo Dybala. Il fantasista argentino non rientrava più nei piani della Juventus che, d'altronde, lo ha offerto prima al Manchester United nello scambio con Romelu Lukaku, e poi al Tottenham. Per questo motivo si è spesso parlato di un ipotetico scambio con Mauro Icardi, giocatore fuori dal progetto dei nerazzurri e poi ...

TuttoSport : Emre Can - la Juve pensa ad una multa per il calciatore : La Juve non ha gradito le esternazioni di Emre Can sull’esclusione dalla Champions secondo l’edizione odierna di TuttoSport. La società avrebbe preferito non rispondere pubblicamente, ma starebbe valutando una multa per il calciatore “La società non ha particolarmente apprezzato lo sfogo pubblico. Comprende, però, la frustrazione e la rabbia che può provare un calciatore in una simile situazione. Da qui (o meglio, anche ...

