La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti si sposta in Borsa

Fonte : wired

(Di lunedì 30 settembre 2019) Donald Trump (foto: Drew Angerer/Getty Images) Si fa sempre più intenso lo scontro economico tra. Non sono più soltanto i dazi sulle importazioni a tenere banco, ma adesso ci si mette anche la finanza. Secondo quanto riportato da Reuters, il presidente americano Donald Trump, starebbe infatti considerando la possibilità di imporre d’ufficio un delisting, ovvero una revoca delle negoziazioni, alle principali società del Dragone quotate a Wall Street. Contestualmente a questa misura, Trump vorrebbe anche imporre nuove barriere per limitare, o addirittura azzerare, gli investimenti di Pechino sul mercato americano. Al momento sono circa 156 le società cinesi quotate a New York, con una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 1.200 miliardi di dollari. Inoltre, Washington ha già emanato una norma, il Foreign Investment Risk Review Modernization Act, per impedire ...

