La giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri femminili

Atletica - Mondiali 2019 : Shelly-Ann Fraser-Pryce incontenibile - la donna più veloce del Pianeta con 10.71! Quarto trionfo per la mamma giamaicana : Shelly-Ann Fraser-Pryce è l’indiscutibile Reginetta dello sprint, la donna più veloce del Pianeta viene dalla Giamaica e oggi ha letteralmente dominato la Finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. La 32enne ha confezionato uno show disumano, una prova di assoluto spessore tecnico frutto di un gesto atletico sublime: è uscita benissimo dai blocchi di partenza (0.134 il tempo di reazione, nessuna come lei), divina in fase di ...