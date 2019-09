La FIA potrebbe rivedere le regole sulle livree dei caschi

Anticipazioni Sanremo 2020 - Amadeus : chi potrebbe afFIAncarlo : Amadeus vuole Chiara Ferragni al Festival di Sanremo? Il retroscena Amadeus, nonostante sia stato nominato dalla Rai come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 da poco più di un mese, pare essere già al lavoro su questa nuova avventura televisiva. E a tal proposito il settimanale Vero ha riportato una voce di corridoio che ha già infiammato gli animi dei tanti fan del conduttore de I soliti ignoti – Il ritorno. Difatti, in base ...

MaFIA : Pg Borsellino quater - 'soggetti esterni potrebbero avere agito prima della strage' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Deve evidenziarsi che la auspicabile, futura individuazione di responsabilità di soggetti esterni al sodalizio mafioso, che ben potrebbero aver agito prima della strage di via D'Amelio, concorrendo alla relativa esecuzione e determinandone l'accelerazione, e dopo la s

MaFIA : Pg Borsellino quater - ‘soggetti esterni potrebbero avere agito prima della strage’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Deve evidenziarsi che la auspicabile, futura individuazione di responsabilità di soggetti esterni al sodalizio mafioso, che ben potrebbero aver agito prima della strage di via D’Amelio, concorrendo alla relativa esecuzione e determinandone l’accelerazione, e dopo la strage, a realizzare il colossale depistaggio evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, non possono, ...

Mal di testa - irritabilità e FIAto corto : potrebbe essere anemia da carenza di vitamine - sintomi e cause : Le vitamine sono nutrienti essenziali alla salute la cui regolare assunzione, tramite gli alimenti, ha effetti importanti nella prevenzione di numerose malattie, tra cui varie forme di anemia, di disturbi del sistema nervoso, fino ad alcuni tipi di cancro. La carenza di vitamine (che è solitamente definita ipovitaminosi quando la vitamina è presente in quantità insufficienti nell’organismo e avitaminosi nei casi, molto più rari, in cui è ...

Alan Jones - deluso - potrebbe lasciare il ruolo di commissario FIA : Il campione del mondo 1980 Alan Jones ha detto che potrebbe lasciare il suo ruolo di commissario FIA in F1. Il 72enne australiano vorrebbe infatti poter essere più critico sull’operato degli steward. “Al momento sono un po’ deluso dalla F1, al punto che sto pensando seriamente a lasciare il mio incarico. Sono in disaccordo con […] L'articolo Alan Jones, deluso, potrebbe lasciare il ruolo di commissario FIA sembra ...

Valentino Rossi : “Francesca SoFIA Novello? Potrebbe essere la donna giusta per fare figli” : Prosegue a gonfie vele la love story tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che dura ormai da circa due anni. La distanza anagrafica non spaventa la coppia (lui ha 40 anni, lei 25) e in un’intervista a Radio1 Rai lui ha ammesso che la giovane modella Potrebbe essere la futura mamma dei suoi figli. Anche se per il momento non ha intenzione di lasciare la pista, il Dottore sta pensando di mettere su famiglia: “Avere dei ...