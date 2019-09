La festa di Condé Nast a Parigi nel segno del talento e delle sfide che ci aspettano

Clima - l’11enne foggiano che ha manifestato da solo : ‘Gli adulti ci criticano perché vogliono nascondere ciò che lasceranno in eredità’ : In poche ore è diventato il simbolo italiano della battaglia per la salvaguardia del pianeta. Lui è Potito Ruggiero, ha undici anni e vive a Stornarella, a pochi chilometri da Foggia. Venerdì 27 settembre è sceso in piazza da solo per comunicare il suo personale messaggio alla sua comunità in occasione del terzo Global Strike For Future. La sua foto in piazza, solo col suo cartello, ha fatto presto il giro del web richiamando l’attenzione ...