La donna che ha denunciato il sommelier Pinchiorri per stalking | Mi pedinava

Giovane donna va a denunciare un furto e viene rapinata anche in Commissariato : Una Giovane donna è stata vittima di due rapine nel giro di poche ore. L’ultima delle quali in un posto impensabile che dovrebbe essere il più sicuro di tutti, in Commissariato. La donna è stata rapinata nelle strade della città di Salto una piccola cittadina dello stato di San Paolo in Brasile. Salto è una delle città in Brasile e nel mondo con il più alto tasso di criminalità. Si trova sulla rotta dei narcotrafficanti provenienti dai ...

donna incinta è convinta che gli extraterrestri le hanno rubato il feto e da la sua spiegazione : Una Donna, in Texas è convinta che gli extraterrestri le abbiano rubato il feto. La Donna, Jane helmJane Nelms ha spiegato, infatti che era in dolce attesa e una notte che il marito era fuori per lavoro e lei era sola in casa, gli alieni sono entrati a casa sua e le hanno rubato il bambino che portava in grembo. La Donna ha spiegato che non è la prima volta che accade che gli alieni entrano a casa sua ma mai le avevano fatto nulla di ...

“Che umiliazione…”. Raffaella Fico e la piccola Pia : “La peggiore che una donna possa subire” : Quel dolore fu tremendo per Raffaella Fico, che ci ha messo del tempo prima di superarlo e poter andare definitivamente avanti. La showgirl campana torna a parlare della figlia Pia al programma ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele dell’ex fidanzato Mario Balotelli e si sofferma su un aspetto che le ha causato un fortissimo malcontento: “La vicenda del test del Dna penso sia stata la più grande umiliazione che una donna possa subire. Oggi se ci ...

Claudia Nainggolan torna all’Olimpico con la moglie di Dzeko : "Che forza questa donna" : Si è presentata allo stadio Olimpico con il sorriso sulle labbra. Non importandosene di quella capigliatura che attira gli sguardi di chi le sta intorno. Claudia Lai Nainggolan ieri sera, 25 settembre, era in tribuna per assistere alla partita dei giallorossi contro l’Atalanta. Al suo fianco Emra Silajdzic, moglie di Edin Dzeko. View this post on InstagramA post shared by Amra Džeko (@amra_silajdzic) on Sep 26, 2019 at ...

Claudia Nainggolan - sorriso contro il cancro allo stadio Olimpico. La foto con lady Dzeko : «Che forza immensa questa donna» : Claudia Lai Nainggolan ieri sera era in tribuna allo stadio Olimpico di Roma per assistere alla partita dei giallorossi contro l'Atalanta. Al suo fianco Emra Silajdzic, moglie di Edin Dzeko, che...

Sandra Muller - la donna che aveva iniziato il movimento #MeToo in Francia - ha perso una causa per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di molestie : Sandra Muller, la donna che aveva iniziato la campagna #MeToo in Francia, ha perso una causa legale per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di comportamento inappropriato, il direttore televisivo francese Éric Brion. Due anni fa Muller aveva pubblicato su

Simona Tagli rivela : “Ho fatto un voto di castità alla Madonna di Lourdes - sono 10 anni che non faccio sesso” : Simona Tagli è stata ospite di Mattino Cinque e, intervistata da Federica Panicucci, ha rivelato di aver fatto un voto di castità e, pertanto, di non avere rapporti sessuali con un uomo da dieci anni. “sono casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto”, ha rivelato la showgirl che ora gestisce un negozio di ...

Fiona May : «Qualcuno mi disse che avevo tre problemi : “sei nera - donna e intelligente”» : Ieri al El País Fiona May aveva detto che il razzismo è tutt’altro che risolto, ma radicato nelle tribune italiane, l’ex campionessa di atletica ha rilasciato una lunga intervista sul tema a the athletic “Il razzismo non è per nulla migliorato in Italia, anzi sta peggiorando. È tempo che le autorità comincino ad avere il pugno pesante. per primi gli arbitri perché hanno il potere di sospendere e fare uscire le squadre dal ...

MAdonna DI MEDJUGORJE/ Messaggio 25 settembre 2019 "lasciate che vi mostri via amore' : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, oggi 25 settembre 2019: l'apparizione a Marija Pavlovic, il dramma dell'aborto e la 'gioia nell'essere con Dio'

I vinili? Più vivi che mai : da Bowie a Madonna - sui social impazza il gioco delle cover : I vinili sono ancora vivi. Talmente vivi da... prendere vita. Succede, letteralmente, nelle opere fotografiche raccolte dall?associazione DeskX, dedita a una missione di sintesi tra arte,...

Empoli - pestano donna che non li saluta : solo denuncia per ivoriani : Federico Garau Gli stranieri hanno raccontato agli inquirenti di aver reagito ad un'aggressione della donna, che non aveva gradito una battuta nei suoi confronti, tesi smontata fin da subito dagli inquirenti. Per loro una semplice denuncia a piede libero Empoli senza pace. Dopo l'episodio dell'aggressione ai danni di un agente della Polfer in stazione durante lo scorso sabato, la rissa tra stranieri esplosa nello stesso luogo qualche ...

Orrore in ospedale - medici confondono cartelle cliniche e praticano aborto sulla donna sbagliata : La tragedia si è consumata in un ospedale sudcoreano del distretto di Gangseo, nella capitale Seoul. La vittima era arrivata in pronto soccorso quello stesso giorno perché fortemente debilitata e aveva scoperto di essere incinta, poco dopo un serie di assurdi errori di un medico e una infermiera hanno portato all'aborto.Continua a leggere

Migranti : Messina - a bordo anche donna all'ottavo mese di gravidanza : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - C'è anche una donna all'ottavo mese di gravidanza a bordo della nave Ocean Viking, tra le prime persone a scendere dalla imbarcazione di Msf e Sos Meditarrenee.

Prato - disposta una perizia psichiatrica per la donna che ebbe un figlio dal suo alunno minorenne : Francesca Bernasconi La vicenda scoppiò lo scorso marzo, quando il ragazzino denunciò di aver avuto una relazione con la sua insegnante. Dalle indagini emerse anche che il padre del figlio neonato della donna era l'adolescente Una perizia psichiatrica per la donna di Prato, accusata di atti sessuali e violenza nei confronti di un minorenne, da cui ha avuto anche un figlio, alcuni mesi fa. È quanto ha stabilito il giudice del ...