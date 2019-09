La denuncia | sediolini danneggiati in curva B al San Paolo

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2019) È arrivata subito la smentita del nostro elogio dei tifosi al San. Abbiamo descritto l’ottimo stato della tribuna Nisida e il comportamento ligio dei tifosi presenti, mentre sui social è il consigliere regionale Francesco Borrelli ha postato su Twitter le immagini dei tifosi inB con i piedi sui nuovidel SanStadio San, primirotti nelle curve. Con il Brescia ancora numerosi incivili. Borrelli e Simioli: “Uno stadio appena rifatto rischia di essere subito rovinato. Ecco le foto della vergogna” pic.twitter.com/6XvxmBIU5k — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) September 29, 2019 Insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli hanno sottolineato «Uno stadio appena rifatto rischia di essere subito rovinato.lesionati inB, in uno stadio appena ristrutturato e già in balìa degli incivili. Questa tuttavia ...

napolista : La denuncia: #sediolini danneggiati in #curvaB al #SanPaolo Sui social il consigliere regionale Francesco Borrelli… - DribblingWorld : RT @NotizieFrance: Napoli-Brescia, la denuncia: «Già rotti i sediolini in curva» - NotizieFrance : Napoli-Brescia, la denuncia: «Già rotti i sediolini in curva» -