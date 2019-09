L elettorale | Fornaro | ‘richiesta referendum inizio peggiore’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Il dibattito su una nuova leggeè iniziato nel peggiore dei modi possibili, con una richiesta dipresentata in fretta e furia da alcune Regioni sotto il diktat di un partito, la Lega. Una cosa mai successa nel passato”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico. “La destra -aggiunge- sta propagandando la retorica del maggioritario quale sistema salvifico contrapposto a un proporzionalismo inconcludente e strutturalmente instabile. Niente di più falso. La verità è un’altra: non esiste un sistema migliore di un altro in assoluto e ogni nazione deve trovare la leggeche meglio si adatta alla realtà sociale e politica del momento. Il confronto parlamentare sulla legge, dunque, riparta da quel che serve all’Italia oggi per rafforzare le ...

