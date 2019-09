Koulibaly-Manolas | contro il Genk torna la coppia centrale

Gazzetta : la difesa è il punto debole del Napoli. A Koulibaly e Manolas manca equilibrio : Questo avvio di campionato non è proprio come Ancelotti lo aveva immaginato. Il Napoli ha già incassato 9 reti nelle prime 5 giornate. Probabilmente, l’allenatore le aveva previste in tutto il girone d’andata. Invece, si ritrova a dover gestire un problema che potrebbe mettere in discussione il suo progetto: l’Inter è già a più 6. La coppia Koulibaly-Manolas avrebbe dovuto rappresentare il muro della difesa del Napoli, come immaginato in ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 : torna Manolas - riposa Koulibaly : Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se...

Formazione Lecce-Napoli. Gazzetta : fuori Koulibaly tocca a Manolas e Maksimovic : fuori Koulibaly, posto a Manolas e Maksimovic. Questa la rivoluzione di Ancelotti in difesa contro il Lecce secondo la Gazzetta dello Sport. Riposano anche Mertens e Callejon e in attacco il Napoli prova una coppia inedita. Saranno infatti Lozano e Milik a puntare la porta di Gabriel domani. Il polacco alla prima stagionale dopo l’infortunio rimediato in estate ritrova la sua posizione vuole dimostrare di essere il bomber che serve al ...

Koulibaly a Sky : «Non era facile il Liverpool era in forma.Con Manolas cominciamo a capirci» : Il difensore del Napoli Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara di Champions contro il Liverpool «Partita difficile sapevano che il Liverpool era in forma. Sono venuti per prendere punti ma noi siamo stati bravi a fare il nostro gioco e mettere questi due gol che ci fanno molto bene» Con Manolas «Stiamo andando meglio. Dobbiamo abituarci a giocare insieme. Sono tornato un po’ tardi dalle vacanze e abbiamo giocato ...

CorSport : Napoli-Liverpool - Maksimovic e Manolas centrali con Koulibaly a sinistra? : Il Corriere dello Sport azzarda un’ipotesi sulla formazione che Ancelotti potrebbe schierare in campo stasera contro il Liverpool. In porta Meret. In difesa torna Manolas dopo la pausa contro la Sampdoria, accanto a Koulibaly. A destra Maksimovic, a sinistra Goulam in vantaggio su Mario Rui. Sulla destra Callejon, che avrà la consegna di fare anche la mezzala aggiunta, insieme ad Allan e Fabian Ruiz. Il mister potrebbe scegliere di puntare ...

Renica : “Manolas e Koulibaly non sono complementari. Serve tanto allenamento” : Repubblica Napoli intervista Alessandro Renica, bandiera del Napoli degli anni d’oro ed ex di Napoli e Sampdoria. Proprio le due squadre che si affronteranno sabato al San Paolo. Renica ha espresso dubbi sulla coppia Manolas-Koulibaly fin dall’estate e li ribadisce adesso: “sono due fortissimi difensori ma per quanto mi riguarda non sono complementari. Manca un “tattico” come Albiol che possa ragionare e posizionarsi bene nelle ...

Gazzetta : tra Manolas e Koulibaly non è ancora scattata una vera intesa : La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla coppia di difesa Manolas-Koulibaly. Il gioco di Ancelotti prevede una difesa molto avanzata, che giochi quasi a ridosso di centrocampo, scrive la rosea, ma per fare ciò c’è bisogno di tecnica e fisicità. La coppia Kostas-Kalidou, almeno al momento, ha deluso. Troppi i gol presi dal Napoli per non rendere evidente che c’è un problema, quantomeno di sintonia, tra i due difensori. Il senegalese ...

Capello : “Preoccupato dalla difesa del Napoli - manca intesa tra Koulibaly e Manolas” : Capello: “Preoccupato dalla difesa del Napoli, l’avevo messa tra le prime tre d’Europa…” Fabio Capello è intervenuto a Radio Deejay per fare il punto su questo avvio di campionato,commentando sopratutto il brutto avvio del reparto difensivo del Napoli “Fossi negli allenatori della Serie A mi preoccuperei per questi risultati. A livello di organizzazione difensiva bisognerebbe fare qualche pensiero in più. ...

Gazzetta : le aspettative della coppia Manolas-Koulibaly erano altre : Critica la Gazzetta dello Sport su questo avvio di campionato della difesa del Napoli che in due gare ha già collezionato 7 reti. Le aspettative della coppia Manolas-Koulibaly erano alte, la coppia azzurra doveva essere un muro impenetrabile e soprattutto l’arrivo del calciatore dalla Roma era stato applaudito come un colpo grosso. Ma tutto, secondo la Gazzetta, si è fermato su un piano teorico. Qualcosa però non ha funzionato nelle prime ...