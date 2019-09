Juventus | Pjanic e Sarri in conferenza | “Ronaldo | Dybala e Higuain insieme?” | il tecnico

Video/ Juventus Spal - 2-0 - : highlights e gol - decidono Pjanic e CR7 - Serie A - : Video Juventus Spal, 2-0,: highlights e gol, decidono Pjanic e CR7 per la vittoria dei bianconeri nella 6giornata di Serie A allo Stadium.

Brescia Juventus - insulti a Pjanic : decisione pesante del giudice sportivo : Brescia Juventus – Il giudice sportivo ha disposto la chiusura della curva Nord dello stadio Rigamonti dopo gli insulti razzisti arrivati a Pjanic durante Brescia-Juventus: la pena però è sospesa visto che è la prima volta per i tifosi delle Rondinelle. Lo stop di un turno scatterà in automatico in caso di nuova infrazione, andando ad aggiungersi alla sanzione comminata per la nuova violazione. Brescia Juventus, il comunicato ...

Pagelle Brescia Juventus : bene Ramsey - Pjanic e Dybala - bocciato Rabiot : Pagelle Brescia Juventus- La Juventus passa al Rigamonti nonostante alcune difficoltà e qualche sofferenza di troppo. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti con il gol messo a segno da Donnarumma, Juventus abile a ribaltare la gara, prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con autogol propiziato dalla difesa lombarda, poi rimonta completata da Pjanic, con destro al volo da fuori area. bene Ramsey, apparso a suo agio nelle vesti ...

