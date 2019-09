Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) “All’inizio ho dovuto rifletterci un po’. Sono juventino viscerale e gli juventini doc ricordano tutto. Lui era stato un avversario duro e tosto. Poi con la maglia bianconera addosso l’ho osservato bene. E lui mi. E’ tosto, diretto, vero. Sarri sara’ all’altezza delle aspettative e il belverra'”. Sono le dichiarazioni delper gli Affari Regionali Francesco, tifoso bianconero, intervistato da Klaus Davi per la “Gazzetta del Sud” e il “Giornale di Sicilia”. Laè reduce dal successo nella gara di campionato contro la Spal, netto passo in avanti da parte dei bianconeri dopo le vittorie non entusiasmanti contro il Verona ed il Brescia, comincia a vedersi la mano dell’allenatore.L'articolo, il: “Sarri mi, il belverrà” ...

CalcioWeb : #Juventus, il ministro #Boccia: '#Sarri mi piace, il bel gioco verrà' - Dalla_SerieA : PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'Allarme razzismo, oggi vertice tra ministro Spadafora e Gravina' -… -