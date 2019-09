Juventus | come funziona l’accordo con 10Bet

Il Questore di Torino : «I club decidano se pagare gli ultrà o denunciare come la Juventus» : Il Questore di Torino Giuseppe De Matteis parla, alla Gazzetta dello Sport, di un prima e dopo il caso Juventus per la lotta al tifo violento. «Siamo convinti che la stessa cosa capiti anche nelle altre curve. Il “caso Juve” può essere replicato, ma i club devono denunciare. Siamo di fronte a un bivio: i club devono capire se accontentarsi di pagare gli ultrà per ricevere in cambio il loro prodotto, ovvero il tifo, oppure seguire l’esempio ...

Juventus - l'analista promuove il club : "Debito sostenibile - possibili altri colpi come Cristiano Ronaldo" : Bilancio chiuso in negativo di 39,9 milioni nell'esercizio 2018/19, calo delle azioni in Borsa dell'8% a causa dell'aumento di capitale da 300 milioni, ma aumento esponenziale del fatturato di 494,4 milioni al netto delle plusvalenze che rende il debito sostenibile. come'è possibile tutto ciò? In un

Brescia - Balotelli snobba Ronaldo e la Juventus : “non mi esalta giocarci contro - è una partita come le altre” : L’attaccante del Brescia ha scontato la squalifica di quattro giornate ricevuta in Francia ed è pronto a scendere in campo contro la Juventus E’ finalmente arrivata l’ora di Mario Balotelli, l’attaccante del Brescia è pronto a tornare in campo dopo la squalifica di quattro giornate ricevuta ai tempi del Marsiglia. Marco Alpozzi/LaPresse Il suo ‘nuovo’ debutto in Serie A non sarà però affatto semplice, ...

Juventus-Hellas Verona oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Probabili formazioni : Dopo la cocente beffa in Champions League contro l’Altetico Madrid, la Juventus di Maurizio Sarri si rigetta sul campionato di Serie A, con la quarta giornata che vedrà i bianconeri protagonisti contro l’Hellas Verona, per una sfida da non perdere, e che segnerà la rincorsa dei piemontesi all’Inter capolista. La partita si svolgerà quest’oggi, sabato 21 settembre 2019, e sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, sui ...

Juventus-Verona in streaming : ecco come seguire la gara live : Dove vedere Juventus-Verona in streaming – Dopo le fatiche in Champions League, la Juventus si getta di nuovo sul campionato. I bianconeri di Maurizio Sarri ospiteranno l’Hellas Verona, reduce dalla sconfitta di misura contro il Milan nel turno precedente. Cristiano Ronaldo e compagni, invece, devono mettersi alle spalle il pareggio contro la Fiorentina, in una […] L'articolo Juventus-Verona in streaming: ecco come seguire la gara ...

Atletico Madrid-Juventus in streaming - Champions League : orario d’inizio e come vederla sul web. La guida completa e i link : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Atletico Madrid-Juventus DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) Oggi mercoledì 18 settembre si gioca Atletico Madrid-Juventus, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri incominciano la nuova stagione nella massima competizione continentale per importanza, si tratta sulla carta di un esordio complicato contro la formazione spagnola nella rivincita dell’ottavo di finale della passata ...

Atletico Madrid-Juventus : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Si gioca quest’oggi l’incontro tra Atletico Madrid e Juventus, valido per la prima giornata del girone D di Champions League di calcio 2019-2020. E’ la rivincita dello scorso anno, quando l’Atletico Madrid concluse gli ottavi di finale avanti per 2-0 dopo la gara di andata, salvo poi vedersi disintegrare le chance di qualificazione da un Cristiano Ronaldo nella forma dei giorni migliori durante la gara di ritorno. Il ...

Biglietti Juventus-Verona - come acquistare i tickets per la quarta giornata di Serie A : Sabato 21 settembre, alle ore 18.00, si giocherà Juventus-Verona, match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino e, di fronte al proprio pubblico, vogliono tornare a vincere dopo il pareggio contro la Fiorentina che ha frenato la corsa dei Campioni d’Italia. I ragazzi di Maurizio Sarri, al momento secondi in classifica a due punti di distacco ...

Clamoroso Juventus - le intercettazioni degli Ultras contro Cristiano Ronaldo : “quello non sa come funzionano le cose?” : Nella giornata di ieri blitz da parte della Polizia che ha arrestato alcuni Ultras della Juventus in relazione alla vendita illegale dei biglietti, ricattavano la società bianconera, il club ha deciso di denunciare il fatto, fino alla giornata di ieri con l’indagine che ha portato ad alcuni pesanti provvedimenti nei confronti degli Ultras. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno del Clamoroso. Un episodio riguarda anche ...

Ecco come agivano gli ultrà della Juventus : Minacce alla Juventus per ottenere biglietti a prezzi agevolati per l'attività di bagarinaggio o materiale sportivo da riciclare. Richieste estorsive anche ai bar dello stadio. Ecco, in un video dettagliato della polizia, come agivano gli ultrà bianconeri arrestati al termine dell'indagine della Digos. (Lapresse) Redazione ?

Juventus - violenze - intimidazioni agli steward e tifosi costretti a lasciare i loro posti : come gli ultras imponevano la loro “forza intimidatrice” : Dodici capi ultras della curva della Juventus sono stati arrestati dalla polizia al termine di un’indagine della procura di Torino. Le accuse sono associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. L’indagine è partita da una denuncia della società bianconera che era stata minacciata dagli ultras dopo che aveva deciso di non concedere più una serie di privilegi. I gruppi esercitavano il ...

Gazzetta distrugge la Juve di Sarri : “Juventus sovrastata - svampita come non mai! E gli alibi ci sono : il caldo - le Nazionali - la Champions…” : Gazzetta contro Sarri L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport critica in modo pesante la Juventus vista ieri contro la Fiorentina. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Non era la Juve perché senza furore, specialità della casa; perché la squadra concentrata e cinica per antonomasia, in un minuto, prima con Szczesny, poi con De Ligt, ha rischiato di farsi gol da sola, svampita come mai. Non era la Juve perché non ha ...

La Juventus di Sarri gioca come quella di Allegri. Due le differenze : i titolarissimi e non vince : Sinossi Sarri non perde alla prima sulla panchina della Juventus, ma nemmeno vince. Finisce 0-0 a Firenze con la Fiorentina che conquista il suo primo punto in classifica. La Juve non è più a punteggio pieno. Punteggio giusto, ai punti avrebbe vinto la Fiorentina che ha messo sotto i bianconeri per buona parte dell’incontro. I viole si sono spenti nella seconda metà del secondo tempo, quando Montella ha sostituito Ribery protagonista di ...

Juventus – Sarri scherza in conferenza : “ecco come ha reagito mia madre quando l’ha saputo” : Maurizio Sarro e la reazione della madre quando ha saputo che sarebbe diventato l’allenatore della Juventus: le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa Maurizio Sarri è pronto a tornare finalmente in panchina. Dopo la bronchite che lo ha tenuto lontano dal campo da calcio nelle prime due partite stagionali, il tecnico bianconero domani guiderà la sua Juventus nella sfida contro la Fiorentina. Nella conferenza stampa di ...