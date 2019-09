Juventus | Agnelli non molla | nuovo ricorso per lo scudetto del 2006

Fonte : juvedipendenza

(Di lunedì 30 settembre 2019)– Sono passati tredici anni dallo scandalo che sconvolse l’intero calcio italiano e che portò alla retrocessione in Serie B dellacon l’assegnazione dello2005/all’Inter. Una decisione che ai bianconeri non è mai andata giù: dopo essersi vista sbattere la porta in faccia dalla Corte federale d’appello della Federcalcio lo scorso 30 agosto, ‘Madama’ non si è persa d’animo e ha inoltrato unal Collegio di garanzia dello sport., Calciopoli infinita I campioni d’Italia chiedono che quellovenga tolto all’Inter e non assegnato a nessuno, proprio come accaduto per quello della stagione precedente che fu semplicemente revocato. In subordine, la richiesta di rinviare la vicenda all’organo di giustizia federale competente. Leggi anche: Mercato, Mandzukic ha ...

