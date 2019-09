Juve | con il Bayer Sarri potrebbe affidarsi al tridente da 1000 gol Ronaldo-Dybala-Higuain

Conte ritrova il suo passato : quella Juve che ha reso grande : La data era stata cerchiata in rosso, alla Rino Tommasi, con il calendario ancora fresco di compilazione. Tutti a segnare domenica 6 ottobre, giorno di Inter-Juventus. Giorno del primo incrocio di Antonio Conte con la sua ex squadra, quella che aveva fatto grande prima da giocatore e poi da allenato

Calciomercato Juventus - contatti sospesi ma non chiusi con la Fiorentina per Chiesa : E' stato uno dei migliori in campo in Milan-Fiorentina del 29 settembre, fornendo assist decisivi e sbagliando un rigore non importante ai fini del risultato finale: si parla del centrocampista offensivo Federico Chiesa, che con Ribery sta entusiasmando nella Fiorentina di Montella. Grande vittoria per i toscani, un 3 a 1 che mette in bilico la panchina di Giampaolo, che dovrà necessariamente raccogliere punti nel match di sabato contro il Genoa ...

Napoli - serve lo scatto di personalità per competere con Inter e Juventus : Se il Napoli ha battuto il Brescia e si è relativamente riavvicinato al vertice, lo deve anche ai suoi 46mila tifosi. Il loro supporto è stato decisivo negli ultimi venticinque...

Ancelotti a Dazn : “Llorente giocatore con caratteristiche nuove per noi - Su Inter Juve…” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la sofferta vittoria contro il Brescia è Intervenuto ai microfoni di Dazn: “Soffrire in queste partite è normale se non la chiudi sul 3-0. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Nel secondo tempo è venuta fuori un po’ di stanchezza anche dovuto al caldo.” Cosa chiedeva a Zielinski? “Negli ultimi dieci minuti ci siamo messi a cinque a centrocampo per chiudere meglio le ...

Tacconi - ex Juventus : 'Rabiot non è in condizione - sembra uno di Promozione' : La Juventus continua la serie di vittorie in campionato: anche sabato 28 settembre è arrivato un importante successo sulla Spal per 2 a 0, con un risultato che poteva essere più rotondo se Berisha non avesse salvato la sua squadra in diverse occasioni. La vittoria contro la Spal arriva dopo quello del turno infrasettimanale, per 2-1 in rimonta a Brescia. Subito dopo la partita contro i lombardi è stato intervistato da Radio Bianconera l'ex ...

La Juventus in ripresa ed è già l’Inter di Conte ma il gioco più bello d’Italia è quello dell’Atalanta : Gli anticipi della 6^ giornata del campionato di Serie A hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus è in ripresa dopo le partite non entusiasmanti contro il Verona ed il Brescia, avvio pazzesco dell’Inter che si è confermato anche sull’insidioso campo della Sampdoria, è uno spettacolo l’Atalanta di Gasperini che ha dominato in lungo ed il largo contro il Sassuolo. Ma partiamo dai ...

Juve : con il Leverkusen tornerà Alex Sandro - ballottaggio in attacco tra Higuain e Dybala : Archiviata la vittoria casalinga contro la Spal, la Juventus può concentrare ora tutta la sua attenzione nella sfida di Champions League con il Bayer Leverkusen, in programma martedì alle ore 21.00 all’Allianz Stadium. Fare la formazione non sarà semplice anche perché Maurizio Sarri deve fare i conti con le pesanti defezioni sulle fasce, infatti Mattia De Sciglio e Danilo Luiz sono entrambi infortunati, mentre Alex Sandro è volato in Brasile per ...

Calciomercato Juventus - Mendes avrebbe proposto De Gea ai bianconeri : La Juventus raccoglie un'altra importante vittoria in campionato contro la Spal, avvicinandosi al match contro l'Inter con la possibilità, in caso di vittoria, di superarla in classifica. Ma prima del big match di Serie A di domenica 6 ottobre, è attesa la seconda giornata di Champions League, dove la Juve si confronterà all'Allianz Stadium con il Bayer Leverkusen. In caso di vittoria, la squadra di Maurizio Sarri getterebbe la basi per la ...

Sconcerti : Juve e Inter scivolano su un campionato di ghiaccio dove nessuno le avvicina : La classifica alla quinta giornata dice che la Juve e l’Inter corrono da sole, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Due squadre che hanno vinto in modo molto simile le proprie partite, ieri: la Juve ha dominato il secondo tempo, l’Inter il primo. Sia Juve che Inter scivolano su un campionato di ghiaccio dove nessuno le avvicina. E lasciano che la classifica spontaneamente evolva verso una sola corsa. La vera novità è ...

Inter-Juventus : orario - tv - programma e streaming. Quando si gioca lo scontro diretto : Si giocherà domenica prossima lo scontro diretto tra Inter e Juventus, valido per la settima giornata della Serie A di calcio 2019-2020. A prescindere dall’andamento del sesto turno del massimo campionato, questo sarà un vero e proprio primo grande scontro diretto tra le due formazioni leader di questa fase iniziale. I nerazzurri e i bianconeri si trovano infatti ai due posti di testa della classifica, con la squadra di Antonio Conte a ...

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Tonali : Inter e Juventus sono state le grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno dato vita, in particolar modo, ad un duello per accaparrarsi le prestazioni del centravanti belga, Romelu Lukaku. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri che lo hanno acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro, il colpo più costoso della storia del club meneghino. Bianconeri penalizzati anche dal ...

Juventus-SPAL - Sarri in conferenza stampa : “Ecco le scelte di domani. Su Rabiot e Dybala…” : conferenza stampa Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Juventus e SPAL. Il tecnico ha annunciato qualche novità di formazione, soprattutto per quel che riguarda la difesa. Out anche Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto familiare. Sarri si affiderà ancora al 4-3-1-2. Ramsey sarà confermato […] L'articolo Juventus-SPAL, Sarri in conferenza stampa: “Ecco le scelte di ...

La Juve vince senza subire reti : con la Spal sono decisivi Pjanic e Ronaldo : La Juventus continua a vincere e nella sesta giornata di Serie A lo ha fatto senza subire reti. I campioni d'Italia in carica hanno battuto per 2-0 la Spal davanti ai propri tifosi e restano sulla scia dell'Inter capolista, che nel tardo pomeriggio ha sconfitto in trasferta per 3-1 la Sampdoria. La Juventus continua a vincere, segnali positivi per Maurizio Sarri Maurizio Sarri può ritenersi parzialmente soddisfatto della prestazione dei suoi ...

Inter – Conte soddisfatto della reazione dei nerazzurri : “i miei sono stati bravi a gestire un momento complesso - e sulla Juventus…” : Antonio Conte applaude l’Inter dopo la vittoria di oggi contro la Sampdoria: le parole del tecnico nerazzurro Sei su sei: questo il bilancio di vittorie dell’Inter in questo inizio di stagione di Serie A. I nerazzurri hanno trionfato oggi contro la Sampdoria al Marassi per 1-3, conquistando così in solitaria la vetta della classifica. “sono soddisfatto della vittoria. sono partite che quando le giochi in questo modo, con ...