Jennifer Lopez | la festa di fidanzamento ufficiale prima delle nozze con Alex Rodriguez

Jennifer Lopez ha dato una festa per celebrare il fidanzamento ufficiale con Alex Rodriguez : Con la loro famiglia allargata e alcuni amici famosi The post Jennifer Lopez ha dato una festa per celebrare il fidanzamento ufficiale con Alex Rodriguez appeared first on News Mtv Italia.

Shakira e Jennifer Lopez canteranno insieme nello show dell’intervallo del Super Bowl del 2020 : Le cantanti Jennifer Lopez e Shakira canteranno insieme nello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti dell’anno: la prossima si terrà il 2 febbraio 2020 al Hard

«Hustlers» - chi è la spogliarellista che ha ispirato il personaggio di Jennifer Lopez (e ora vuole farle causa) : Jennifer Lopez potrebbe vincere il suo primo Oscar per Hustlers , un film in cui interpreta una spogliarellista che, per sopravvivere alla crisi economica, decide di coinvolgere le sue colleghe in un piano per frodare i loro clienti. Si tratta di fiction, ma dietro al personaggio di Jennifer Lopez ci sarebbe una vera spogliarellista (Samantha Barbash, ndr) che sostiene che la cantante "Sostanzialmente ha rubato la mia storia" . ...

Jennifer Lopez sfila con l’abito Versace : Chiara Ferragni reagisce così : Il suo ingresso in passerella ha sorpreso e incantato tutti. Jennifer Lopez ha chiuso la sfilata di Versace indossando l’abito Jungle che aveva messo ai Grammy del 2000. Tra il pubblico non poteva mancare Chiara Ferragni che ha immortalato la cantante di origini portoricane in un video. In pochi minuti lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 17 milioni. La fashion blogger è rimasta letteralmente a bocca aperta commentando con ...

Jennifer Lopez - jungle dress - Versace e Google Immagini - la storia vera : Venerdì, Donatella Versace ha mostrato la sua collezione femminile per la primavera del 2020, basata sul jungle dress verde con stampe a foglia che Jennifer Lopez indossava ai Grammy del 2000, con uno spettacolo sulla passerella che ha celebrato la storia più volte ritornata a galla che quell'abito ha portato alla creazione della funzione di ricerca Immagini di Google. Alla fine della sfilata, raccontava The Cut, un campo di ...

Passerella hot per Jennifer Lopez. A 50 anni incanta la Milano Fashion Week : Per Jennifer Lopez il tempo è come se si fosse fermato. A 50 anni, l’iconica artista latina, resta ancora una fra le dive più amate di sempre. Cantante, modella, attrice, influencer e produttrice: la vita ha regalato solo successi per la mitica J. Lo. E per festeggiare una decade di grandi soddisfazioni personali, il 20 settembre, la celebre artista, è volata a Milano per sfilare sulle passerelle della Milano Fashion Week. Durante la ...