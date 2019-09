Ius culturae | Fioramonti | “Sono completamente favorevole | dobbiamo puntare

Ius culturae - per Di Maio “non è priorità”. Ma Fioramonti (M5s) : “Buona idea”. Frena pure il Pd - Renzi : “Non diventi tormentone” : La riforma per l’introduzione dello Ius culturae divide sia all’interno dei 5 stelle che nel fronte del Pd. Il provvedimento, che inizierà (di nuovo) il percorso alla Camera giovedì 5 ottobre, prevede che il “minore straniero, nato in Italia o entrato entro i 12 anni”, possa chiedere la cittadinanza italiana purché “abbia frequentato per almeno cinque anni uno o più cicli di studio”. Ad annunciare venerdì ...

Ius culturae : quando il centrosinistra ha paura di fare il centrosinistra : Nella notte c’è stato un incontro a Palazzo Chigi tra gli alleati di governo Pd e Movimento cinque stelle, per parlare di legge di bilancio, Iva e altri temi su cui già si sta litigando. Tra questi lo ius culturae, tornato all’improvviso al centro del dibattito politico dopo essere rimasto – ovviamente – nel cassetto durante la scorsa legislatura, quella gialloverde. Lo ius culturae prevede per un minore straniero nato in Italia o ...

Ius culturae - per una Repubblica fondata sulla scuola : Grazie a un’uscita imprevista, il dibattito politico nazionale ha ripreso a parlare di concessione della cittadinanza italiana agli stranieri. Superando la dialettica storica tra ius sanguinis e ius soli, si giunge oggi alla proposta dello ius culturae.Tradotto politicamente, è una mediazione. Tradotto amministrativamente significa che il minore straniero può ottenere la cittadinanza italiana se nasce o se arriva entro i 12 ...

Cos’è lo Ius culturae - ora che se ne riparla : (foto: Getty Images) Da alcuni giorni in Italia si è tornati a discutere dello ius culturae, una legge sulla cittadinanza che permetterebbe ai bambini stranieri di ottenere la cittadinanza italiana al 12esimo anno d’età, purché abbiano completato un ciclo di studi o seguito un corso di formazione professionale. La proposta di legge era stata approvata dalla Camera nel 2015 ma non era passata al Senato, e da allora è rimasta in sospeso, ...

Di Maio : Ius culturae oggi non è priorità - Iva non può aumentare : Roma – “Credo che la legge sullo ius culturae non sia oggi la priorità”. Lo ha detto ieri sera in tv Luigi Di Maio partecipando a ‘Non è l’arena’ su La7. Questa affermazione, insieme alla contrarietà espressa dal leader del M5s all’aumento dell’Iva “(“L’Iva non può aumentare”), ha portato tensione nella maggioranza a poche ore dal Consiglio dei ministri previsto per oggi in cui la maggioranza deve discutere della manovra. Alle parole di Di Maio ...

Enrico Letta - chiede al nuovo governo lo Ius culturae e l’età di voto a 16 anni : “Bisogna pensare ai ragazzi” : Punta sui giovani Enrico Letta. L’ex premier e direttore dell’Istituto di Studi politici a Parigi in un’intervista a La Repubblica chiede al nuovo governo di riaprire il fascicolo Ius culturae e di abbassare l’età di voto a sedici anni: “Il mio lavoro sono i ragazzi, è a loro che bisogna pensare”. Proposte che l’ex premier giudica urgenti e facilmente approvabili in parlamento con questa maggioranza. ...

Ius culturae - Morani (Pd) e il relatore Brescia (M5S) frenano : La maggioranza Pd-M5S inizia già a dimostrarsi poco coraggiosa. Solo due giorni fa il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, il pentastellato Giuseppe Brescia, si augurava che "la politica tutta, maggioranza e opposizione, si potesse "dimostrare all’altezza di un dibattito che chiama in causa diritti e doveri, appartenenza e inclusione". Il tema era la riforma per introdurre lo Ius culturae, per la quale ...

C'è stato un vertice notturno su manovra e Ius Culturae : Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani avanti: "Il governo - ha spiegato - non ha ancora presentato nessun piano sull'Iva. L'orizzonte non è la nota di aggiornamento al Def, ma la manovra". Parole che volevano essere distensive alla vigilia del Consiglio dei ministri che si terrà nel pomeriggio di oggi, 30 settembre. Ma le pressioni affinché l'esecutivo non dia alcun segnale di aumento delle tasse e dica no ad pure ...

Governo già in tilt : manovra e Ius culturae - tensione Pd-M5s : Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani avanti: "Il Governo - ha spiegato - non ha ancora presentato nessun piano sull'Iva. L'orizzonte non e' la nota di aggiornamento al Def, ma la manovra". Parole che volevano essere distensive alla vigilia del Cdm che si terra' nel pomeriggio. Ma le pressioni affinche' l'esecutivo non dia alcun segnale di aumento delle tasse e dica no ad pure ad ipotesi di rimodulazioni selettive dell'Iva sono ...

Ius culturae - Di Maio : «Oggi non è una priorità». Anche il Pd frena : Lo ius culturae «non è oggi una priorità». Lo afferma il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio a 'Non è l'Arenà su La7,...

Ius culturae - Morani frena : “Sacrosanto - ma parlarne ora è un errore - paese troppo diviso” : L’iter riparte il 3 ottobre in commissione Affari costituzionali e nella maggioranza si è aperto il dibattito. L’idea di rimettere sul tavolo lo ius culturae, il diritto a chiedere e ottenere la cittadinanza dopo aver completato con successo un determinato ciclo di studi, lanciata dal pentastellato Giuseppe Brescia non convince molti nel Partito democratico. Nel giorno in cui lo stesso relatore frena – “Siamo ben lontani ...

Ius culturae - Morani (Pd) : “È un errore riprendere il dibattito sulla legge - ora non sarebbe capita” : Alessia Morani, deputata Pd e sottosegretario al Mise, lancia un appello affinché si rimandi la discussione sullo Ius culturae: "Il Paese è profondamente diviso sul tema dell'immigrazione e non basterà approvare una legge sullo ius culturae per eliminare le tossine del razzismo inoculate da Salvini".Continua a leggere

Cittadinanza - il 3 ottobre alla Camera parte la discussione sullo Ius culturae : Il 3 ottobre in Commissione Affari Costituzionali riparte la discussione sullo ius culturae e altre soluzioni in merito alla Cittadinanza per gli stranieri. Dovrebbe essere una discussione trasversale all’arco parlamentare perché precedentemente una prima relazione era stata firmata da Laura Boldrini (oggi nel PD) e successivamente un altro testo a firma Polverini (Forza Italia) introduceva la discussione sullo ius culturae. Giuseppe Brescia ...

Ius culturae - Salvini : «La cittadinanza non è un biglietto del luna park» : Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando della proposta di legge sulla ius culturae che ha ripreso il suo iter parlamentare alla Camera, ha espresso il suo pensiero fortemente critico «La...