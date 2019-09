Italia-Grecia | venduti 32 mila biglietti per la sfida dell’Olimpico

Grecia - incendio su un traghetto diretto in Italia : nessun ferito : Un incendio è divampato stamani su un traghetto greco diretto a Venezia e a bordo del quale viaggiavano 600 passeggeri. Fortunatamente presto l’equipaggio è riuscito ad avere ragione delle fiamme e non ci sono stati feriti tra i viaggiatori, come ha riferito un portavoce della guardia costiera greca alla televisione ellenica. La nave ha pertanto dovuto fare rientro a Igoumenitsa, dove i viaggiatori hanno potuto nuovamente sbarcare sani e ...

Daniele De Rossi pre-convocato da Mancini per Italia-Grecia del 12 ottobre all’Olimpico : Roberto Mancini ha pre-convocato Daniele De Rossi per la partita dell’Italia contro la Grecia, in programma il 12 ottobre all’Olimpico di Roma. L’ex capitano giallorosso potrebbe quindi tornare nel ‘suo’ stadio con la maglia della Nazionale nel match valido per la qualificazione agli Europei e che, calcoli alla mano, potrebbe certificare la partecipazione alla competizione. Il ritorno del centrocampista in azzurro ...

Qualificazioni Euro 2020 - Mancini spiazza tutti in vista di Italia-Grecia : De Rossi inserito tra i pre-convocati : Il ct azzurro ha inserito il centrocampista del Boca nella lista dei pre-convocati per il match del 12 ottobre in programma all’Olimpico, che potrebbe dare agli azzurri l’aritmetica qualificazione ad Euro 2020 L’ultima volta fu Svezia-Italia a Solna, quando gli azzurri vennero sconfitti 1-0 nell’andata dello spareggio mondiale, prologo dell’eliminazione arrivata al ritorno dopo lo 0-0 di San Siro. Massimo ...

Terremoti - continuano le forti scosse nel Mediterraneo : paura tra Italia - Albania - Grecia e Turchia : Continua a tremare in queste ore la Terra nel Mediterraneo: dopo il forte terremoto di magnitudo 5.6 che Sabato pomeriggio ha colpito l’Albania provocando gravi danni e oltre cento feriti, è iniziata una vera e propria escalation di scosse in tutta l’area centrale del Mediterraneo, tra l’Italia, la Grecia e la Turchia. Stamattina le ultime due forti scosse: magnitudo 5.0 a Creta e magnitudo 4.7 a Istanbul dove la scossa ha ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (17 settembre). Italia-Bulgaria e Grecia-Portogallo determinanti per la classifica : Giornata che si preannuncia ricca di emozioni quella di oggi (17 settembre) agli Europei 2019 di Volley. Italia-Bulgaria in programma alle ore 19.30 e Grecia-Portogallo che si giocherà alle 14.00 andranno a disegnare la classifica del Gruppo A. La Francia è ormai sicura della qualificazione e insieme agli azzurri e ai ragazzi di Silvano Prandi si giocherà la vetta del girone. Dopo la vittoria di ieri con la Romania, in caso di nuovo successo per ...

Europei - l’Italia fatica ma batte la Grecia : L'Italia soffre in avvio, perde il primo set del torneo, ma poi - trascinata da un grande Juantorena - a Montpellier batte la Grecia 3-1 nel secondo impegno dell'Europeo di pallavolo ed e' a punteggio pieno nel girone A, grazie al successo di giovedi' sul Portogallo. Gli azzurri sono partiti male, un po' sorpresi nel primo set da una Grecia molto efficace al servizio e ordinata in difesa. Cosi' la prima frazione si e' chiusa sul 17-25. Spronata ...

Eurovolley maschile 2019 - vince ancora l’Italia : battuta la Grecia per 3-1 : L'Italia ha battuto per 3-1 la Grecia nella seconda giornata del Girone A al campionato europeo di pallavolo maschile 2019. Non è stato un match facile per la selezione italiana, che ha perso il primo set 17-25 e poi ha rimontato vincendo la contesa con la nazionale ellenica al quarto set. Zaytsev e compagni non si sono espressi sui loro livelli ma hanno comunque ottenuto un successo molto importante.Continua a leggere

Volley - Italia-Grecia 3-1 : le pagelle degli azzurri. Juantorena trascina l’Italia - bene i centrali entrati in corsa : Rimonta vincente degli azzurri contro una Grecia “rischiatutto” in battuta e in attacco che mette in seria difficoltà per due set e mezzo una squadra azzurra non concentratissima. Un passo indietro per la squadra di Blengini rispetto al debutto col Portogallo. Ecco i voti giocatore per giocatore. OSMANY Juantorena 8: Fatica, come tutti, nel primo set con la Grecia che lo cerca in ricezione e lo marca stretto a muro, poi da metà del ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Grecia 3-1 - gli azzurri tentennano in avvio e poi si rialzano. Seconda vittoria - Juantorena sugli scudi : Seconda vittoria consecutiva per l’Italia agli Europei 2019 di Volley maschile ma quanta fatica per sconfiggere la Grecia per 3-1 (17-25; 25-23; 25-19; 25-18) alla Sud de France Arena di Montpellier (Francia). La nostra Nazionale, ieri capace di liquidare il Portogallo col massimo scarto, ha dovuto sudare più del previsto per regolare la compagine ellenica e infilare la Seconda affermazione in questa rassegna continentale: i ragazzi di ...

Europei Pallavolo 2019 – L’Italia concede un solo set alla Grecia : gli azzurri trionfano 3-1 : Buona anche la seconda per gli azzurri della Pallavolo: l’Italvolley batte la Grecia 3-1 agli Europei 2019 L’Italia prosegue col sorriso la sua avventura agli Europei di Pallavolo maschile 2019 in corso in Francia. Dopo l’esordio vincente di ieri contro il Portogallo, gli azzurri di Blengini hanno battuto oggi anche la Grecia. Zaytsev e compagni sono partiti in quarta, per poi essere costretti a concedere un set agli ...

LIVE Italia-Grecia 2-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA. Azzurri in fuga nel quarto set : 12-6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-11 Gli arbitri non ne indovinano una. Un disastro anche loro oggi. Vedono un tocco inesistente del muro sull’attacco di Juantorena che spara fuori di mezzo metro da zona 4. Italia in difficoltà nuovamente, deve ricominciare a giocare perchè il finale può diventare pericoloso 15-10 Vincenhte la parallela di Zoupani, prova a scuotersi la Grecia, si è di nuovo un po’ fermata ...

LIVE Italia-Grecia 2-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri si sciolgono e mettono la freccia : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 La pipe di Juantorena 6-5 Zoupani vincente da seconda linea, anche lui col muro a uno 6-4 Magia di Giannelli per Zaytsev che la mette a terra in parallela da zona 2 col muro a uno 5-4 Errore al servizio Juantorena 5-3 Spara fuori Fragkos con il muro a uno da zona 4 4-3 La pipe di Antonov che è molto cresciuto nella seconda parte del match 3-3 Out il servizio Giannelli 3-2 Out ...

LIVE Italia-Grecia 1-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA. Quanta sofferenza per gli azzurri che pareggiano il conto : 25-23 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La chiude Juantorena ma Quanta fatica!!! Attacco vincente da zona 4 dell’azzurro ma questa Italia è troppo brutta per essere vera 24-23 Mano out di Zaytsev da seconda linea 23-23 Ancora ace di Koumentakis. Italia inguardabile in ricezione e a muro oggi… 23-22 Ace di Koumentakis 23-21 Primo tempo di Petreas. Grecia perfetta in ricezione 23-20 Vincente la parallela di ...