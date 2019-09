Istat | disoccupazione scende al 9 | 5% ad agosto

?Istat - disoccupazione in calo ad agosto : 9 - 5% - minimo dal 2011 : disoccupazione in calo ad agosto. Le persone in cerca di occupazione, ovvero i disoccupati, ad agosto sono in «forte calo», scendendo del 3,4%, pari a -87 mila unità...

Disoccupazione - dati Istat : ad agosto tasso sceso al 9 - 5% - il minimo da novembre 2011 : Continua a calare la Disoccupazione in Italia. Ad agosto il tasso è sceso al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l’Istat, spiegando che si tratta del minimo dal novembre del 2011, quindi da quasi otto anni. Buoni anche i dati sulla Disoccupazione giovanile (15-24anni), che cala di 1,3 punti percentuali su base mensile, portandosi al 27,1%. È il tasso più basso da agosto del 2010, ovvero da nove ...

Ocse "2050 - più pensionati di lavoratori"/ Istat : Pil fermo - disoccupazione al 9 - 9% : Allarme Ocse sul mercato del lavoro: 'nel 2050 più pensionati che lavoratori'. Dati pessimi anche da Istat ed Eurostat 'Pil fermo nel secondo trimestre'