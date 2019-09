Inter | senti Forlan | “Puoi sorprendere il Barcellona | ma occhio a Suarez | può farti male

Inter - senti Julio Cesar : “è ora di pronunciare di nuovo la parola scudetto. Conte? E’ un vincente” : L’ex portiere dell’Inter ha parlato dell’avvio di campionato della squadra di Antonio Conte, esprimendo il proprio giudizio Un avvio di stagione scintillante, quattro vittorie in altrettante partite e primo posto solitario in classifica. L’Inter ha vinto anche il derby, stendendo il Milan senza problemi e proseguendo la sua marcia, cancellando così anche il mezzo passo falso in Champions League. Lapresse Tutto ...

Inter - senti Icardi : “sono al PSG perchè era arrivato il momento di vincere trofei. Voglio farmi riscattare” : Mauro Icardi rifila una frecciatina all’Inter direttamente da Parigi: l’ex bomber nerazzurro si dice pronto a farsi riscattare dal club francese con il quale, finalmente, è pronto a vincere trofei L’Inter vince senza Icardi, Icardi vince senza l’Inter. La cessione in prestito dell’argentino al PSG sembra aver fatto contenti tutti: i nerazzurri sono primi in campionato grazie al feeling Lukaku-Conte; il PSG ha ...

Presenti già 100 persone per manifestazione FDI : alle 12 Intervento Meloni-Salvini : Roma – Ci sono gia’ poco piu’ di un centinaio di persone davanti Montecitorio per la manifestazione convocata da Fratelli d’Italia, e nella quale e’ confluita anche la Lega, nel giorno del primo voto di fiducia al governo Conte bis. Molti i tricolore al vento, accompagnati da alcuni striscioni critici contro l’esecutivo targato Pd-M5S. Dopo l’inno nazionale intonato in coro da parte dei manifestanti, ora ...

Inter - Lukaku lancia il guanto di sfida ai razzisti : “vi dico cosa farò se dovessi sentire ancora quei cori” : L’attaccante belga è tornato sull’argomento razzismo, sottolineando il fatto che abbandonare il campo non sia la soluzione ideale Romelu Lukaku torna alla carica contro i razzisti, lanciando il guanto di sfida a coloro che lo hanno insultato per il suo colore della pelle. Claudio Furlan/LaPresse L’attaccante belga non ha nessuna intenzione di abbandonare il campo come accaduto in passato ad altri colleghi, ma la prossima ...

Boxe - 17 azzurre presenti al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi per il Training Camp Internazionale : Ad Assisi, nel Centro Nazionale di Pugilato, sta per cominciare un grande ritiro di quindici giorni dove alcune tra le nazionali femminili si troveranno per un’intenso periodo di allenamenti. Il Training Camp inizierà venerdì 6 settembre e durerà fino al 20, vedrà impegnate diciassette delle nostre azzurre ad allenarsi con le migliori atlete di Corea del Sud, Cina, India, Finlandia, Francia e Svizzera. Di seguito l’elenco completo ...

Il ministero dell’Interno ha acconsentito a far sbarcare donne - bambini e malati dalla nave Mare Jonio - scrive ANSA : donne, bambini e malati potranno sbarcare dalla nave Mare Jonio, che è bloccata al largo di Lampedusa dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ne ha vietato l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque italiane. Lo scrive l’ANSA riportando “fonti

Inter - senti Di Natale : “Sanchez colpo scudetto. Juve favorita - ma vedo un campionato più equilibrato” : Antonio (Totò) Di Natale ha rilasciato un’Intervista a “La Gazzetta dello Sport” parlando del suo ex compagno all’Udinese Alexis Sanchez, in procinto di trasferirsi all’Inter. «Sanchez all’Inter sarebbe un colpo straordinario. Già la scelta di Conte come allenatore era stato un chiaro segnale dell’ambizione della società. E il mercato che sta facendo Marotta dimostra che questa Inter si è avvicinata molto alla ...