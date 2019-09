Inter Media House compie due anni | biennio da 250 milioni di views

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : via al warm-up della classe Intermedia. Condizioni di umido : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP (9.40) E GARA (13.00) DEL GP Aragon MOTOGP CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: via al warm-up della classe intermedia! 9.57: Un po’ a sorpresa, dopo un fine settimana passato molto in ombra, il leader del mondiale Alex Marquez ha centrato la quarta pole position stagionale, firmando anche il nuovo record della pista grazie ad un T1 di assoluta eccellenza. 9.55: Buongiorno e ...

Conte : “L’Inter è molto chiacchierata dai media” : L’allenatore dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa prima del derby col Milan, oltre ad analizzare la partita che giocheranno, ha risposto ad alcune domande sulla lite nello spogliatoio tra Lukaku e Brozovic: “In generale credo che l’Inter sia sempre stata molto chiacchierata, su giornali e tv – ha detto il tecnico -. Mi è stato detto: ‘Anche negli anni passati filtravano tante cose, bisogna ...

Biglia a Sportmediaset : “Ci aspettavamo di più dal gioco - ma a Verona contava vincere. Derby? Rispetto per l’Inter” : Quando mancano due giorni all’attesissimo derby della Madonnina tra Milan e Inter, Lucas Biglia ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dell’avvio di stagione dei rossoneri e della Stracittadina del capoluogo lombardo. C’è una forma di ossessione sul Derby? Sono 3 anni che il Milan non lo vince. Questo influisce, o vi dà carica? “Deve essere una carica, perché dà continuità al lavoro, ti dà fiducia in quello che fai, dà ...

È partita la guerra mediatica tra Conte e Sarri - l’Interista ricorda le parole di Sarri a Napoli : La Gazzetta dello Sport accende la sfida già tra Antonio Conte e Maurizio Sarri. Quando l’interista parla di ‘fatturato’, si riferisce alle parole di Sarri ai tempi di Napoli. Nel 2016 disse: “abbiamo grandi giocatori ma da qui a competere con la Juve ce ne passa alla lunga il fatturato pesa”. Oggi comanda la Juventus su questo aspetto, dove però l’Inter non può certo lamentarsi. PER LEGGERE TUTTE LE ...

Inter - tifosi contro Lukaku! Lettera sui cori di Cagliari : “non è razzismo - volevano solo innervosirti. I media strumentalizzano” : La Curva Nord dell’Inter scrive a Romelu Lukaku dopo lo sfogo social sui cori di Cagliari: i nerazzurri negano la matrice razzista e invitano il proprio giocatore ad accettare qualsiasi forma di provocazione degli ultras avversari “Dopo l’ennesimo teatrino mediatico di luoghi comuni sul presunto razzismo degli Ultras, orchestrato da chi vuole raccogliere i soliti e facili consensi popolari frutto dell’ignoranza, la Curva Nord Milano ...

Mauro Icardi fa causa all’Inter : chiesti 1 - 5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti : Mauro Icardi ha deciso di fare causa all’Inter. L’attaccante nerazzurro, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società, ha chiesto 1,5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti. La notizia arriva in un momento in cui sembrava che la tensione di inizio mercato stesse piano piano tornando nella norma, con l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, che proprio nel pomeriggio si ...

CorMez : Oggi incontro tra Giuntoli e l’Intermediario di Llorente per chiudere l’affare : Icardi sembra convinto nell’idea di voler restare all’Inter, scrive il Corriere del Mezzogiorno. E così il Napoli procede spedito su Llorente. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per chiudere la trattativa con l’ex Tottenham. Giuntoli incontrerà Frank Trimboli, intermediario della Base Soccer, che cura gli interessi dell’attaccante spagnolo. La visita di ieri all’Inter non era legata a questioni di mercato. Al ...

L’Intermediario di Llorente all’Inter per vecchie questioni (non per il mercato) : La visita delL’intermediario di Llorente alla sede dell’Inter, ieri, non è stata dettata da questioni di mercato. L’incontro sarebbe legata a non meglio precisate “vicende che riguardano il passato”. Nessuna beffa al Napoli, quindi. A scriverlo sono sia il Corriere dello Sport che Repubblica. Oggi lo spagnolo incontrerà De Laurentiis. Tra il Napoli e l’attaccante c’è un accordo, legato comunque alla decisione di Mauro Icardi, che il ...

Sport Mediaset : Icardi vuole rimanere all’Inter - ha chiesto e ottenuto la maglia numero 7 : Mentre il Napoli continua a cercare Maurito Icardi, Mauro Icardi non si fila nemmeno di striscio né il Napoli né tutto quel che anche vagamente somiglia alla squadra azzurra. A meno di clamorose svolte, De Laurentiis sembra indossare i panni di Adele H, la donna follemente innamorata – fino all’ossessione – del tenente Pinson. Ma siamo nel calciomercato, non in un film di Truffaut. Nel palleggiamento tra vita reale e vita ...