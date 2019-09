Inter-Juve verso il soldout | venduti oltre 72mila biglietti

Calciomercato Juve - Dybala Interesserebbe allo United - sarebbe pronta offerta a gennaio : La Juventus è pronta a disputare la seconda partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, prevista per martedì 1 ottobre all' Allianz Stadium. Sarà un match importante in quanto potrebbe gettare le basi, in caso di vittoria, per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nonostante l'argomento principale sia il calcio giocato, non mancano voci riguardanti il Calciomercato, in riferimento soprattutto a ...

Napoli - serve lo scatto di personalità per competere con Inter e Juventus : Se il Napoli ha battuto il Brescia e si è relativamente riavvicinato al vertice, lo deve anche ai suoi 46mila tifosi. Il loro supporto è stato decisivo negli ultimi venticinque...

Serie A - calendario 7^ giornata in tv : Inter-Juventus su Sky - Genoa-Milan su Dazn : Archiviata la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League, tornerà il campionato di Serie A. Il prossimo turno proporrà un big match imperdibile: Inter-Juventus. Il derby d’Italia verrà disputato domenica 6 ottobre 2019 alle ore 20:45 a San Siro. A trasmettere la diretta tv sarà Sky. La sfida avrà un valore maggiore rispetto alle ultime stagioni, visto che l’Inter lotta per lo scudetto e si è candidata prepotentemente ad essere ...

Inter-Juventus - quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Signore e signori, siamo arrivati al Derby d’Italia, un match che non ha bisogno di presentazioni. Domenica 6 ottobre alle ore 20.45, quindi, Inter e Juventus si sfideranno in un incontro di altissima quota della Serie A 2019/2020 allo stadio di San Siro. Una partita nella quale gli spunti di interesse arriveranno a pioggia. Intanto sulla panchina dei nerazzurri vedremo l’ex capitano e allenatore dei rivali, Antonio Conte, mentre i ...

Ciccio Colonnese : “Inter – Juve sfida scudetto - in questo momento vedo il Napoli indietro” : Nella trasmissione ”Tutti Convocati” in onda su Radio 24 è intervenuto Ciccio Colonnese, che ha parlato della lotta scudetto: “Domenica prossima sarà già sfida scudetto tra Inter e Juventus. Il Napoli di Ancelotti è una squadra che crea tantissimo, ma a livello difensivo è troppo fragile. Non vedo gli azzurri alla pari di Inter e Juve per quanto riguarda la lotta per lo scudetto” segnare facilmente. Sono contento ...

Ancelotti a Dazn : “Llorente giocatore con caratteristiche nuove per noi - Su Inter Juve…” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la sofferta vittoria contro il Brescia è Intervenuto ai microfoni di Dazn: “Soffrire in queste partite è normale se non la chiudi sul 3-0. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Nel secondo tempo è venuta fuori un po’ di stanchezza anche dovuto al caldo.” Cosa chiedeva a Zielinski? “Negli ultimi dieci minuti ci siamo messi a cinque a centrocampo per chiudere meglio le ...

Napoli-Brescia - Ancelotti : “Bisognava chiudere la partita. Inter-Juventus? Io penso…” : “La sofferenza è normale se non le chiudi queste partite. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi c’era molto caldo ed è stato un sforzo notevole. Diciamo che sono soddisfatto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria sofferta contro il Brescia. “Mertens-Llorente? Llorente è un tipo di giocatore nuovo per caratteristiche, può giocare con tutti anche con Milik e ...

La Juventus in ripresa ed è già l’Inter di Conte ma il gioco più bello d’Italia è quello dell’Atalanta : Gli anticipi della 6^ giornata del campionato di Serie A hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus è in ripresa dopo le partite non entusiasmanti contro il Verona ed il Brescia, avvio pazzesco dell’Inter che si è confermato anche sull’insidioso campo della Sampdoria, è uno spettacolo l’Atalanta di Gasperini che ha dominato in lungo ed il largo contro il Sassuolo. Ma partiamo dai ...

Inter-Juventus - un derby d'Italia tra squadre opposte ma simili : l'analisi : Ciò che rende davvero interessante il derby d' Italia di settimana prossima sono i punti in comune tra le duellanti. Dopo molti anni di totale diversità, Juventus e Inter condividono qualcosa. Anche più di quanto possa sembrare. Sono entrambe all' inizio di un nuovo progetto, ai primi passi di un' e

Sconcerti : Juve e Inter scivolano su un campionato di ghiaccio dove nessuno le avvicina : La classifica alla quinta giornata dice che la Juve e l’Inter corrono da sole, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Due squadre che hanno vinto in modo molto simile le proprie partite, ieri: la Juve ha dominato il secondo tempo, l’Inter il primo. Sia Juve che Inter scivolano su un campionato di ghiaccio dove nessuno le avvicina. E lasciano che la classifica spontaneamente evolva verso una sola corsa. La vera novità è ...

Juventus-Spal e Sampdoria-Inter - le pagelle dei principali quotidiani italiani : Nella giornata di ieri sono andati in scena tre interessanti anticipi validi per la 6^ giornata del campionato di Serie A che hanno dato importanti indicazioni sul proseguo della stagione. Nella prima gara successo per 2-0 della Juventus contro la Spal, le reti dei bianconeri sono state realizzate da Pjanic e Cristiano Ronaldo, i bianconeri arrivano al meglio alla sfida della prossima settimana contro l’Inter. I nerazzurri hanno ...

La rassegna stampa di domenica 29 settembre – Le prime pagine di calcio : “Inter-Juve alla prova del 7” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono uscite le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea in prima pagina titola ‘Inter-Juve alla prova del 7′ con riferimento allo scontro scudetto della prossima settimana, sfida che si preannuncia da brividi. Nella giornata di ieri si sono disputati gli anticipi ...

Inter-Juventus : orario - tv - programma e streaming. Quando si gioca lo scontro diretto : Si giocherà domenica prossima lo scontro diretto tra Inter e Juventus, valido per la settima giornata della Serie A di calcio 2019-2020. A prescindere dall’andamento del sesto turno del massimo campionato, questo sarà un vero e proprio primo grande scontro diretto tra le due formazioni leader di questa fase iniziale. I nerazzurri e i bianconeri si trovano infatti ai due posti di testa della classifica, con la squadra di Antonio Conte a ...

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Tonali : Inter e Juventus sono state le grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno dato vita, in particolar modo, ad un duello per accaparrarsi le prestazioni del centravanti belga, Romelu Lukaku. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri che lo hanno acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro, il colpo più costoso della storia del club meneghino. Bianconeri penalizzati anche dal ...