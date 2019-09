Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019)– Davide, coordinatoreno di Forza Italia: La giunta Raggi ha fallito sul trasporto pubblico, igiene urbana e raccolta dei rifiuti. Sono i dati della relazione sull’relativa alladellache, come ogni anno, fotografa lo stato della Capitale in cui il giudizio medio deini non raggiunge la sufficienza dal 2014 e quest’anno addirittura peggiora: a pesare – si legge nella 12ª edizione dell’presentata oggi dall’Agenzia per il controllo e ladeilocali – sono soprattutto i voti attribuiti al trasporto pubblico di superficie e alla raccolta rifiuti e pulizia strade. Ini hanno bocciato iessenziali della città, il fondo lo si tocca con l’igiene urbana. L’Atac è in unaestremamente critica, Ama non sta messa meglio e questo ricade sulla...

romadailynews : #Indagine Qualità vita e servizi pubblici: #Roma 12esima. Bordoni: Situazione sempre più… - ninnipetrol : I romani bocciano i servizi: Atac rinasce per Raggi, ma per i cittadini è un pianto - FiaschiClaudia : RT @forumterzosett: Oggi portavoce @FiaschiClaudia è intervenuta al Convegno 'La qualità della qualità', circa l'indagine sui nidi in Tosca… -