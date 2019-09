In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Ottobre | Nel 2008-2013 | le giravolte furono 261 da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Seggi Mobili – Quelli che cambiano Presto quota 1000 per i voltagabbana di Camera e Senato Dai Responsabili di Razzi e Scilipoti agli Italiani Vivi: in tre legislature contati oltre 900 cambi di casacca di Ilaria Proietti Il piacere dell’onestà di Marco Travaglio Questi giallo-rosa sono dei bei tipi. Hanno l’occasione storica di cambiare l’Italia con una manovra che non solo combatte per la prima volta l’evasione, ma rende pure conveniente pagare le tasse a chi non le paga, le taglia a chi le paga e manda in galera chi continua a non pagarle. Questo è il senso … Toppa Il Pd ci ripensa e si toglie la multa anti-trasformisti Il commissario in Umbria Verini fa marcia indietro sulla penale per i candidati alla Regione: “Atto volontario, chi vuole può ripensarci” di Wanda Marra e Giacomo Salvini L’analisi Matteo & Meb: un partito di cabarettisti e ...

