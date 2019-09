In Canada il primo stadio totalmente ‘green’ | merito di un’azienda italiana

Canada : azienda italiana realizza il primo stadio “green” al mondo : L’azienda italiana Rubner Holzbau, leader delle costruzioni in legno lamellare, in collaborazione con la Bear Stadiums, società di advisor e design, hanno ideato e realizzato in soli 5 mesi il primo stadio del futuro, in Canada: modulare, in legno lamellare, a basso impatto ambientale, confortevole e totalmente green. Lo stadio ospita circa 5.500 spettatori distribuiti nella Main Stand, dotata di 18 skybox, chioschi e servizi, e nella West ...

Che spettacolo in Canada : inaugurato il Westhills Stadium - il primo stadio in legno lamellare ingegnerizzato [GALLERY] : Il 24 agosto 2019 a Langford, British Columbia, in Canada, è stato inaugurato il Westhills Stadium: il primo stadio al mondo costruito interamente in legno lamellare ingegnerizzato, firmato Rubner Holzbau in collaborazione con Bear Stadiums L’azienda italiana Rubner Holzbau, leader delle costruzioni in legno lamellare, in collaborazione con la Bear Stadiums, società di advisor e design, hanno ideato e realizzato in soli 5 mesi il primo ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – L’Italia batte il Canada - O’Shea soddisftto : “abbiamo raggiunto il primo obiettivo” : Le parole di O’Shea e Budd dopo la vittoria dell’Italia sul Canada nel secondo match della Coppa del Mondo di Rugby 2019 Una Italia concreta che ha mostrato bel gioco e un’ottima organizzazione ha centrato la seconda vittoria consecutiva con bonus battendo 48-7 il Canada a Fukuoka salendo a quota 10 punti nel Girone B. AFP/LaPresse “Siamo contenti della prestazione di tutti – ha esordito Conor O’Shea durante la conferenza ...

Canada Goose apre il suo primo store in Italia : presentata “Live in the Open” - una speciale Global Campaign [GALLERY] : Canada Goose in occasione dell’apertura del suo primo store Italiano presenta ‘Live in te Open” Storie di Pionieri oltre i confini, una straordinaria Global Campaign che documenta il rapporto tra le persone e le loro comunità Canada Goose apre il suo primo store in Italia, il secondo in Europa dopo quello di Londra. Lo store, sito a Milano in via della Spiga 10, lascia spazio al racconto della storia di Canada Goose e dispone di una ...