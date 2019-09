Imprese | intesa Veneto- Fvg per facilitare l’internazionalizzazione 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) (AdnKronos) – ‘Quelli balcanici sono mercati dalle grandi potenzialità economiche ancora da scoprire ‘ sottolinea Caner ‘. In particolare la Serbia si presenta come una porta strategica a Est e nel contempo un Paese fortemente attratto dall’Unione Europea. Grazie anche alle iniziative che con Belgrado sono già in atto, potremo sviluppare, nel reciproco interesse, una rete consolidata, continuativa e organizzata di scambi e di partnership commerciali”. L’accordo prevede la realizzazione di iniziative e progetti per lo sviluppo economico sostenibile dei territori interessati, per aiutare lead affacciarsi ai nuovi mercati dopo averne compreso meglio le caratteristiche e le dinamiche. Ma punta anche al miglioramento della cultura d’impresa e della qualità della struttura produttiva, favorendo partenariati pubblico-privato. Tra ...

