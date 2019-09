Ilary Blasi come Chiara Ferragni : giallo social per la foto con la pizza : Ilary Blasi mangia con gusto una pizza bianca al prosciutto crudo in una pizzeria di Roma. La foto, pubblicata su Instagram, è stata scattata durante la cena per il compleanno del marito, Francesco Totti, che ha scelto un locale in zona Pisana per festeggiare in famiglia la ricorrenza. Uno scatto innocente, ma che non ha mancato di suscitare commenti perplessi da parte dei followers. Ecco cosa è successo. Ilary Blasi addenta uno spicchio di ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - festa di compleanno in pizzeria alla Pisana Video : Francesco Totti compie 43 anni e sceglie di festeggiare il compleanno in pizzeria. Nessun party esclusivo o cena tra vip, ma una pizza in famiglia tra pochi intimi per il Capitano. Immancabile la...

Ilary Blasi - impossibile non notare il dettaglio fashion nella foto in pizzeria : Venerdì 27 settembre Francesco Totti ha spento 43 anni candeline. Per lui è stato il primo compleanno lontano da Trigoria e l’ha festeggiato con la moglie Ilary Blasi e gli amici più cari. Locale esclusivo? Party blindato? Vip? Niente di tutto questo: il Capitano ha scelto di celebrare il suo 43esimo compleanno tra pochi intimi e in pizzeria, come scrive Il Messaggero, che pubblica anche una foto del tavolo. Ilary l’ha raggiunto dopo le prove di ...

Ilary Blasi come la Ferragni - il web si scatena : La pizza che si rigenera? : Ilary Blasi e Francesco Totti hanno festeggiato il 43esimo compleanno del calciatore in pizzeria, come una comune famiglia. Il Pupone e sua moglie si sono concessi una serata lontano dalla mondanità, cenando in una nota pizzeria nel quartiere Pisana a Roma. Le foto della tranquilla serata sono state condivise da Ilary e da Totti sui rispettivi profili social, ma una foto in particolare ha scatenato i commenti ironici e divertiti dei fan della ...

Eurogames - il look di Ilary Blasi per la seconda puntata non convince : Dopo le esperienze a ‘Le Iene’ e al ‘Grande Fratello Vip’, quest’anno Ilary Blasi si è lanciata in una nuova avventura che tra l’altro rappresenta un grande ritorno per la tv italiana. ‘Eurogames’, il programma che la signora Totti conduce tutti i giovedì sera su Canale 5 con Alvin, richiama infatti quel grande successo internazionale che per lunghi anni è stato lo show ‘Giochi senza frontiere’.\\Ovviamente in una versione rivisitata, ma il ...

Eurogames - lo share punisce Ilary Blasi : ecco de chi viene sorpassato il format Mediaset : Non brilla per ascolti la versione 2.0 dei Giochi senza frontiere. Eurogames con Ilary Blasi e Alvin si ferma al 12 per cento. Eppure era stato presentato come l'evento televisivo della stagione Mediaset. Capita. Nel dettaglio della serata di ieri 26 settembre: su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5

Ascolti tv 26 settembre : flop Eurogames con Ilary Blasi - vince Un passo dal cielo 5 : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, giovedì 26 settembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della seconda puntata di Eurogames, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin ispirato all'intramontabile 'Giochi senza frontiere'. Su Rai 1, invece, è andato in onda un nuovo appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 5 con protagonista Daniele Liotti ...

Eurogames - Ilary Blasi osa : tuta bianca e catene d’oro - ma il look delude : La seconda puntata di Eurogames conferma il trend positivo inaugurato la scorsa settimana, con l’esordio di questo nuovo format in onda su Canale 5. A fare gli onori di casa, ancora una volta la splendida Ilary Blasi accompagnata da una spalla d’eccezione, Alvin. La conduttrice, che già nel corso del primo appuntamento aveva sorpreso tutti con un look alquanto particolare, in questa occasione non si è proprio risparmiata. Stavolta ha ...

Eurogames 2019 - Giochi senza frontiere/ Diretta - Ilary Blasi lancia la sfida... : Eurogames 2019, Giochi senza frontiere: Diretta e anticipazioni seconda puntata 26 settembre, canale 5. Folgaria in gara come rappresentate dell'Italia.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin : nuovo programma insieme? La verità : Silvia Toffanin e Ilary Blasi condurranno un programma insieme? La confessione Ilary Blasi e Silvia Toffanin, oltre ad essere due colleghe, sono anche due grandissime amiche. Entrambe hanno mosso i primi passi nel mondo della Tv come ‘letterine’ nel game show Passaparola. E da quel momento non si sono più perse di vista. Spesso e volentieri Ilary Blasi è andata anche a Verissimo come ospite. E proprio in quelle occasione le due sono ...