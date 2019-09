Il thriller narrativo The Bradwell Conspiracy si mostra in un nuovo video gameplay

Il thriller narrativo The Bradwell Conspiracy arriverà questo autunno su PC e console : The Bradwell Conspiracy verrà pubblicato questo autunno per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, come annunciato in un comunicato stampa del publisher Bossa Studios.Il gioco vede il protagonista svegliarsi all'indomani di una devastante esplosione. Scoprendo altri sopravvissuti intrappolati dall'altra parte di una porta bloccata, il vostro personaggio dovrà comunicare usando un paio di occhiali Bradwell AR Smart, scattando foto di ciò che lo ...