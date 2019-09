Il Segreto puntate spagnole | Marcela fugge con l’amante? Matias lontano

Anticipazioni il Segreto - Puntate Spagnole : Maria Spara a Fernando! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Maria, stufa di vedere i suoi figli sequestrati e di correre sempre gravi rischi per colpa di Fernando, prende una decisione molto drastica che cambia la sua vita. Ecco cosa succede alla povera Castaneda… Nelle Puntate Spagnole de Il Segreto, tante cose stanno per cambiare. Infatti prima dell’inizio della nuova stagione, che porterà con sé tanti addii ma anche nuovi ingressi, arrivano ...

Il Segreto puntate 28 e 29 settembre : Fernandez scappa con l'eredità : Gli appuntamenti de Il Segreto di sabato 28 e domenica 29 settembre saranno davvero avvincenti. Finalmente, giungerà il tanto atteso giorno delle nozze tra Alvaro ed Elsa. Quest'ultima, però, mentre sarà sull'altare, si renderà conto che il suo promesso sposo non sarà lì ad aspettarla. La donna, infatti, verrà informata del fatto che il dottor Fernandez è scappato con la sua eredità. Tale evento, ovviamente, destabilizzerà moltissimo la ...

Il Segreto - tutta la verità sulla fidanzata di Fernando : anticipazioni puntate italiane : Fernando e Maria Elena, nuova coppia a Il Segreto: anticipazioni sulla storia dei due personaggi innamorati Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni de Il Segreto in Italia? Si scoprirà che Fernando Mesia è decisamente cambiato: sarà raggiante, sembrerà sereno e forse questa volta ha scacciato sul serio la parte malvagia di sé. Un cambiamento radicale […] L'articolo Il Segreto, tutta la verità sulla fidanzata di Fernando: anticipazioni ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 30 Settembre al 6 Ottobre 2019 : Elsa Abbandonata All’Altare! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 30 Settembre a domenica 6 Ottobre 2019: Elsa lasciata da Alvaro. Fernando e don Anselmo partono… Anticipazioni Il Segreto: con una lettera d’addio, Alvaro fa sapere ad Elsa di non volerla più sposare! La giovane è distrutta e chiede ad Isaac di raccontargli tutta la verità! Fernando lascia Puente Viejo, mentre Saul ha un piano per aiutare Carmelo e don Berengario. L’addio di don ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 29 settembre al 5 ottobre 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2019: Elsa comunica agli invitati che il matrimonio non ci sarà più: Alvaro l’ha lasciata. Isaac corre subito dalla Laguna al fine di consolarla. Antolina entra in crisi quando scopre da Dolores che le nozze non avranno luogo. Elsa, poco dopo, dà a Marcela dei gioielli con cui pagare le spese sostenute per il banchetto mai avvenuto. Saul vuole ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Francisca e Raimundo lasciano Puente Viejo : Le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che Francisca e Raimundo lasceranno Puente Viejo. Purtroppo nella cittadina accadranno dei fatti sconvolgenti che condurranno la coppia a partire abbandonando tutto e tutti. Il buon Ulloa e la perfida Montenegro decideranno quindi di spostarsi nella capitale, a Madrid. Fernando rimane vedovo Fernando Mesia, ex marito di Maria Castaneda tornerà a Puente Viejo. La stessa matrona non ...

Anticipazioni il Segreto - Puntate Spagnole : Molti Personaggi Escono di Scena! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Molti Personaggi lasciano la telenovela prima del passaggio verso la dodicesima stagione. In particolar modo, i telespettatori devono dire addio a Lola e Prudencio. Ecco cosa sta per succedere. Nel passaggio dall’undicesima alla dodicesima stagione, molte cose stanno per cambiare. I telespettatori de Il Segreto sono costretti ad assistere ad un cambiamento davvero drastico, che porta Molti ...

Il Segreto - ricominciano le puntate serali : si riparte martedì 17 settembre - anticipazioni : Stagione nuova, abitudini vecchie: ripartono gli appuntamenti in prima serata con Il segreto. Anche questa volta – martedì 17 settembre – l’episodio della soap opera spagnola va in onda dalle 21.25 su ReteQuattro e, come nella passata stagione tv, gli episodi trasmessi sul canale che sta sul numero 4 del telecomando sono in continuità con quanto succede durante le puntate ‘normali’ in onda nel primo pomeriggio. Il ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Raimundo torna a Puente Viejo senza Francisca : Grandi novità caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto dopo il salto temporale di quattro anni che segnerà il via della dodicesima stagione. Gran parte dei personaggi, ai quali i telespettatori si erano affezionati, usciranno di scena per lasciare spazio a volti e storie del tutto inediti. E in attesa di conoscere un po' meglio i misteri dei nuovi abitanti di Puente Viejo, l'attenzione continuerà ad essere rivolta verso coloro che non ...

Il Segreto puntate dal 22 settembre : Antolina causa una discussione tra Marcela e Matias : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della telenovela Il Segreto, nei dettagli quelle che vedremo in onda dal 22 al 28 settembre su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova settimana svelano che la Ramos metterà zizzania tra i consorti Castaneda, mentre Alvaro lascerà Elsa dopo averla derubata. Infine Don Anselmo lascerà il piccolo paese iberico. Anticipazioni, Il Segreto puntate ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 23-28 Settembre 2019 : Don Anselmo Tenta il Suicidio! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 23 a sabato 28 Settembre 2019: Don Anselmo confessa, “tradisce” i suoi amici e Tenta di togliersi la vita! Anticipazioni Il Segreto: Don Anselmo confessa la verità sull’omicidio dei Molero e poi medita il suicidio. Alvaro continua ad ingannare Elsa, mentre Antolina offende Marcela. Fernando Trama qualcosa di pericoloso e misterioso, mentre Julieta fa perdere le tracce di ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 28 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019: Meliton è triste per non aver vinto il concorso indetto per eleggere il “migliore tutore dell’ordine della regione” e sfoga la sua frustrazione su tutti gli abitanti; Tiburcio e gli altri gli consegnano quindi una placca e un diploma simbolico per risollevargli il morale. Elsa sta per sposarsi: Antolina è gelosa del rapporto tra ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Matias in carcere - Marcela lo tradisce : Il salto temporale di cui si parlava da tempo ha ufficialmente preso il via nelle puntate spagnole de Il Segreto: la scorsa settimana numerosi personaggi di spicco hanno detto addio a Puente Viejo per iniziare una nuova vita altrove, dopo l'incendio che ha colpito il paesino e solo pochi volti non usciranno definitivamente di scena. Tra di essi, gli immancabili Donna Francisca e Raimundo insieme a Matias e Marcela, che continueranno ad essere un ...