Il premier come l' amministratore di condominio

La Serie A finalmente marcia a suon di gol come la premier : Si segna di più, non tanto per i nuovi bomber, quanto per il nuovo spirito. Non è una sorpresa. Avevamo annunciato la presa del potere Così Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport commenta la pioggia di gol in Serie A. Si comincia a giocare all’inglese, ma molto è frutto anche degli errori che ancora si commettono, in difesa perché non è facile assimilare nuove tattiche in poco tempo, basta guardare la Juve. Ma ben presto si troveranno ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì. Accuse tra premier e Salvini - Aula come un ring : Il governo, dopo la Camera, ottiene la fiducia anche al Senato con 169 sì,8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di «quota 161». Ma per il secondo...

Ue - il governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Consultazioni - PD : "Accettiamo Conte come premier - ma non sarà una staffetta" : AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - È cominciato l'incontro tra il Presidente Mattarella e la delegazione del PD composta dal segretario Nicola Zingaretti, la vicesegretaria Paola De Micheli, i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio e il Presidente Paolo Gentiloni.#Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ...

Giuseppe Conte pronto a tornare al governo come premier : così può rovinare il piano di Renzi : Durante il G7 a Biarritz la vera star è Giuseppe Conte. Non tanto per la sua spiccata personalità o per il suo ammirevole operato, quanto più per essere al centro di una crisi di governo talmente strana da incuriosire tutti. E così il premier uscente deve replicare alle domande di Angela Merkel, Emm

Cattaneo (SKY) : “Sarebbe meglio se avessimo le immagini del Var come in premier” : Nessuna polemica , ma tanti episodi e tante discussioni a Sky nel post partita tra Fiorentina e Napoli. Il rigore concesso a Mertens troppo generoso, mentre forse ce ne era uno nel finale su Ryberi. “Sarebbe più facile se anche noi potessimo a questo punto vedere tutte le telecamere e poter commentare quindi su questo come avviene in Premier”, ha detto il conduttore Sky, Marco Cattaneo dopo l’intervento del ds della Fiorentina, ...

Crisi di Governo - Marta Cartabia in pole position per diventare premier? Ecco come risponde : Aumentano sempre più le possibilità per Marta Cartabia di diventare la prima donna presidente del Governo. Anche la giornata di ieri, venerdì 23, ha visto il chiacchierio politico indicare il suo nome come principale candidata alla successione del premier Conte. “Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti sono stati a cena insieme a Roma, in una casa privata”, rivela La Repubblica, quotidiano che sottolinea anche il disaccordo su chi dovrà ...

Grillo insiste su Conte premier"Non scambiarlo come le figurine" : Il premier dimissionario "Giuseppe Conte" è stato "il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere" e ha restituito all'Italia "una parte della dignità persa di fronte al mondo intero". Lo scrive Beppe Grillo, in un post sul suo blog. "In... Segui su affaritaliani.it

Marta Cartabia : da vice della Consulta a premier? Ecco chi è Come è uscito il suo nome : Classe 1963, originaria di San Giorgio su Legnano, è stata nominata alla Consulta nel 2011 da Giorgio Napolitano. Il suo nome era stato indicato nel 2018 anche Come possibile ministro del mai nato governo Cottarelli

Pd - la zampata impensabile : piazzano un dem come premier nel governo con il M5s : Pd e Movimento 5 Stelle dopo anni di disprezzo reciproco, iniziano a parlare di una legislatura comune. Sottovoce e lontano da occhi indiscreti ma si parlano, facendo già circolare alcuni nomi. "Il presidente del Consiglio non può che restare a noi", dicono i Cinque stelle e fanno il nome di Giusepp

Matteo Renzi - l'indiscrezione sul piano segreto per governare con il M5s : chi vuole come premier : Prova il tutto per tutto, Matteo Renzi. La sua proposta di "governo istituzionale" tra Pd e M5s è stata accolta con malcelato entusiasmo dai parlamentari grillini terrorizzati dall'idea di perdere subito la poltrona, con più freddezza (almeno di facciata) dai leader. "Non mi siederemo mai a trattare

Pietro Grasso : "Mattarella deve nominare un governo elettorale con Giovanni Tria come premier" : "Se non ci sarà una votazione il presidente Giuseppe Conte dovrà, al termine del suo intervento, salire al Quirinale per rimettere il mandato, e sancire la fine della maggioranza con la Lega". Parola di Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali che, dopo aver lanciato il suo lodo (l'invito rivolto

Matteo Renzi - Carlo Cottarelli come premier del patto grillini-renziani? Il governo degli orrori : La crisi di governo annunciata da Matteo Salvini sta mandato tutti i partiti, da destra a sinistra, in confusione. In qualche maniera le forze politiche tentano alleanze e accordi pur di non finire fregati. E così si prospetta non solo un governo di centrodestra ma anche una coalizione formata da Pd