Il nuovo tour di Coez è iniziato dall’Arena di Verona | ecco le foto del concerto

Marco Mengoni : annunciato il nuovo album live “Atlantico On Tour” : Atlantico On Tour è il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni che uscirà per Sony Music venerdì 25 ottobre ed è già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali. Questo lavoro arriva a conclusione di un viaggio straordinario, iniziato a novembre scorso, quando per la prima volta il lancio di un disco è diventato un festival a Milano, e proseguito con un tour partito da Berlino che ha riempito i palazzetti europei e italiani. ...

Marco Mengoni ha annunciato l'uscita del nuovo progetto discografico "Atlantico On Tour" : Il racconto di un anno straordinario

Atlantico On Tour è il nuovo album live di Marco Mengoni anticipato dal singolo Duemila Volte : Il nuovo album live di Marco Mengoni segna il ritorno in radio dell'artista di Ronciglione, a meno di un anno dal rilascio del suo ultimo disco di inediti. Dopo aver mandato in tilt l'internet, Marco Mengoni ha finalmente annunciato l'uscita del disco live che è prevista per il 25 ottobre e nella quale saranno contenuti tre inediti, uno dei quali in radio dal 4 ottobre prossimo, con il titolo Duemila Volte. Nella tracklist dell'album ...

Jovanotti conclude il tour ma torna in radio per il nuovo singolo di Rkomi in Canzone : Il nuovo singolo di Rkomi è Canzone. Per il ritorno in radio, l’artista ha voluto al suo fianco una testa di serie, rappresentata da Jovanotti, con il quale ha già presentato il brano live in occasione del monumentale concerto che Lorenzo Cherubini ha tenuto all’Aeroporto di Milano Linate, nel quale ha raccolto oltre 100mila persone. Queste le parole con le quali Jovanotti ha voluto descrivere il talento di Rkomi, pronto a tornare ...

Mario Kart Tour disponibile per Android e iOS/ nuovo gioco Nintendo free to start : Mario Kart Tour è disponibile per i dispositivi Android e iOS. Il gioco Nintendo è totalmente gratuito, in versione free to start

'Not in this lifetime Tour' - tornano i Guns 'N Roses con un 'nuovo' Axl Rose : Tour già avviato e ripreso dalla storica band Guns 'N Roses, che ha già ottenuto ampia soddisfazione dalle tappe dei concerti e dal quale i fan si aspettano un seguito fatto da un nuovo lavoro discografico. Il leader e frontman del gruppo hard rock, Axl Rose (pseudonimo di William Bruce Rose Jr e negli anni unico membro fisso dei Guns), si è presentato al Palladium di Hollywood mostrando al pubblico un cambiamento del tutto inaspettato: il ...

Vinicio Capossela riparte dal nuovo tour “Ballate per uomini e bestie” : Dopo l’anteprima nazionale al Teatro nuovo di Salsomaggiore il 4 ottobre, partirà ufficialmente il 6 ottobre dal Teatro Galli di Rimini, il nuovo tour teatrale di Vinicio Capossela, “Ballate per uomini e bestie”. Dopo la serie di concerti-atti unici e gli importanti live all’estero andati in scena nei mesi estivi, con l’avvio dell’autunno Capossela, come un orsante, porterà il suo spettacolo di città in città, per esibirlo nei piu` importanti ...

La scaletta del nuovo tour di Lana Del Rey - pochi brani da Norman Fucking Rockwell! e due duetti al debutto (video) : Il nuovo tour di Lana Del Rey ha debuttato all'insegna delle guest star con la prima data al Northwell Health at Jones Beach Theater di Wantagh, New York, ma senza troppe sorprese in quanto ai brani scelti per il nuovo show. La scaletta si compone di 20 canzoni, di cui tre realizzate in medley: davvero poche quelle tratte dall'ultima fatica discografica della popstar, cui pure è dedicato ed intitolato il nuovo tour di Lana Del Rey e che ...

Doc è il nuovo album di Zucchero atteso a novembre con un tour europeo (date e tracklist) : Il nuovo album di Zucchero è Doc. L'annuncio arriva direttamente dai canali social del bluesman emiliano, che ha anche rivelato la tracklist con la quale andrà a comporsi il prossimo lavoro sulla lunga distanza. "D.O.C., il nuovo disco di inediti Di Origine Controllata, autentico, genuino e di qualità, uscirà l’8 novembre in tutto il mondo" Queste le parole con le quali l'artista ha voluto presentare il suo nuovo lavoro, che arriva a ...

“Per me” - il nuovo singolo di Fabrizio Moro - tour dal 12 ottobre : È online il video di "Per me", il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall'album di inediti "Figli di nessuno". Il video - che celebra la carriera dell'artista dai primi live fino ai giorni nostri - è stato girato nel Dream Cinema - Fornaci Cinema Village di Frosinone, e vede la regia e produzione di Trilathera e la sceneggiatura dello stesso Fabrizio Moro e Trilathera. "Per me" ha il linguaggio diretto e senza filtri che ...

Black Mood è il nuovo album di GionnyScandal : annunciate le date dell’instore tour : Il nuovo album di GionnyScandal è Black Mood. Il disco di Gionata Ruggieri vede la luce il 6 settembre, mentre la musica che ha voluto inserire al suo interno sarà presentata nel corso dell'instore che si terrà già a partire dalle prossime ore. Nel disco, sono compresi 16 brani che GionnyScandal ha registrato e mixato negli Stati Uniti con la collaborazione di Global Dan nel brano Goodbye, oltre a Cyrus Yung e Cal Amies. Del nuovo album, ...