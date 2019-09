Il misterioso “Pianeta 9” torna alla ribalta | potrebbe essere un buco nero

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il, enigmatico, ed ipotetico “Pianeta 9”a far parlare di sé: l’oggetto, chetrovarsi ai confini del Sistema Solare,unnato col Big Bang. Si tratta dell’ultima congettura, forse tra le più bizzarre, nata per spiegare le anomalie gravitazionali finora osservate oltre l’orbita di Nettuno, area popolata da asteroidi e pianeti nani, chiamata “Fascia di Kuiper”. L’articolo è stato pubblicato solo sul sito ArXiv, che pubblica studi che non hanno ancora ottenuto la revisione della comunità scientifica. Secondo gli autori della ricerca, i fisici Jakub Scholtz, dell’Università Durham, e James Unwin, dell’Università dell’Illinois, ilavrebbe una massa simileTerra, e sarebbe rimasto finora invisibile perché farebbe parte della materia oscura, che forma circa un ...

