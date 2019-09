Il governo | pil 2019 allo 0 | 1% | debito balza al 135 | 7%

MANOVRA/ Più tasse - meno Pil : ecco cosa c'è dietro le ultime mosse del governo : Si avvicina il momento in cui il Governo dovrà varare la MANOVRA. E per i cittadini c'è il rischio che le tasse non scendano

Il governo seppellisce il ddl Pillon su affido condiviso - mantenimento e bigenitorialità : Archiviato. Sono stati sufficienti 130 caratteri su Twitter per mandare in soffitta il disegno di legge Pillon che voleva riscrivere le norme su affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. La ministra Pd per le pari opportunità, la famiglia e le disabilità, Elena Bonetti, twitta: "Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto". ...

Moody's taglia Pil - ma promuove governo : 14.06 "Abbiamo ridotto le nostre previsioni di crescita per l'intero anno a solo lo 0,2% (dallo 0,4% in precedenza)". Così Moody's sul Pil dell'Italia confermando il rating Baa3 con outlook stabile che risente anche del "debito elevato". Tuttavia l'agenzia di rating prevede "una performance di crescita leggermente pià forte nella seconda metà dell' anno" grazie "principalmente ai continui sviluppi positivi sul mercato del lavoro e sulle ...

Moody’s taglia stime sul Pil Italia : +0 - 2% «Ma il governo Conte porterà stabilità» : L’agenzia Moody’s conferma il rating Baa3 dell’Italia con outlook stabile. Lieve miglioramento della crescita in seconda parte anno

Pil - nord e sicurezza : il governo M5S-Pd sfida Salvini a tutto campo : L'agenda del Conte bis è fortemente condizionata non dalle promesse elettorali delle due forze alleate ma dall'obiettivo di contrastare il leader leghista sui temi su cui lui ha costruito il suo consenso

governo : Stefano (Pd) - dopo pil Lega azzera anche rispetto istituzioni : (AdnKronos) – ‘Abbiamo un vicepresidente del Senato, Calderoli -celebre per la gloriosa legge elettorale rinominata non a caso Porcellum- che si bea del piano di voler bloccare il Senato e quindi l’azione del futuro Governo con milionate di emendamenti. Poi abbiamo il capogruppo alla Camera, sempre della Lega, che praticamente accetta prenotazioni per poltrone nelle future elezioni in cambio di una garanzia di disordine ...

Calano pil e occupazione. Il requiem del governo gialloverde : Oggi l'Istat ha pubblicato i dati relativi al prodotto interno lordo nel secondo trimestre dell'anno. Il pil è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, ma è calato dello 0,1 per cento rispetto al secondo trimestre del 2018. Confermate dunque le stime preliminari, riviste però in negativo