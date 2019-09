Il finale di Grey’s Anatomy secondo Ellen Pompeo | dal ritorno del cast storico

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Alla vigilia del debutto della sedicesima stagione, ospite di James Corden al Late Show,ha spiegato come vorrebbe che fosse ildi Grey's, ma soprattutto ha esternato il timore - o meglio, la certezza - che a prescindere da come sarà realizzata, la conclusione della serie si rivelerà deludente per un pubblico di affezionati che vorrebbe non finisse mai. La longevità di Grey'sl'ha portata a raggiungere il traguardo di medical drama più visto della storia della televisione con oltre 300 episodi, record raggiunto durante la scorsa stagione superando la durata di ER - Medici in Prima Linea. E la fine della serie non sembra essere all'orizzonte, visto che ABC ha rinnovato ancora il format anche per una diciassettesima stagione, ma è chiaro che con una storia come questa alle spalle si inizia ormai a prefigurare quale potrà essere ildi ...

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: - Itsleaden : Ma cos'è il finale della 15esima stagione di Grey's Anatomy? Sto piangendo da 40 min qualcuno mi aiuti - GossipsVip : #GreysAnatomy #Hottest #Series #Gossip #Gossips Grey's Anatomy: Ellen Pompeo ha in mente un finale ideale per la se… -