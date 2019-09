Il 4 ottobre arriva il nuovo album di Renato Zero “Zero Il folle” e da novembre va in tour

Negli UCI Cinemas arriva l’anteprima di Joker il 2 ottobre : Nei cinema UCI arriva l’anteprima dell’attesissimo Joker, vincitore del Leone d’Oro a Venezia. Joaquin Phoenix con un’interpretazione magistrale dà un nuovo volto al villain più famoso della DC . Tutti coloro che acquisteranno il biglietto online solo da UCI per il 2 e 3 ottobre riceveranno l’esclusivo poster da collezione. Proiezioni all’UCI Porta di Roma e all’UCI Parco Leonardo e all’UCI Roma Est Continuano le ...

Assassin’s Creed Symphony arriva in Italia il 6 ottobre : FINALMENTE IN Italia DOPO L’ENORME SUCCESSO ALLE PRIME DI PARIGI E SAN FRANCISCO, arriva IL 6 ottobre LO STRAORDINARIO TOUR SINFONICO MONDIALE CHE CELEBRA I 12 ANNI DEL VIDEOGIOCO DEI RECORD Per la prima volta in assoluto, il pubblico potrà rivivere la grande musica della saga eseguita da un’orchestra sinfonica di 80 elementi, unita ai filmati mozzafiato proiettati su uno schermo gigante Dopo l’enorme successo alle prime di Parigi e San ...

Da Trony è arrivato un altro “Sottocosto” : ecco il volantino valido in alcuni negozi fino al 2 ottobre : Da Trony è arrivato un altro "Sottocosto": ecco il volantino valido in alcuni negozi fino al 2 ottobre con tanti smartphone in offerta fino al 50% L'articolo Da Trony è arrivato un altro “Sottocosto”: ecco il volantino valido in alcuni negozi fino al 2 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Il “Sottocosto a tasso zero” arriva da Euronics e ci rimarrà fino al 6 ottobre : Euronics lancia il nuovo volantino "Sottocosto a tasso zero", valido dal 27 settembre fino al 6 ottobre 2019 nei punti vendita aderenti. Scopriamo insieme gli smartphone, i tablet Android e gli accessori in offerta. L'articolo Il “Sottocosto a tasso zero” arriva da Euronics e ci rimarrà fino al 6 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Previsioni Meteo ottobre - sarà un inizio shock : ondata di freddo dalla Scadinavia - arriva la prima neve sull’Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo Ottobre – La linea di tendenza circa un peggioramento del tempo dai connotati quasi invernali per il corso della prima settimana di Ottobre, di cui abbiamo già parlato nei precedenti aggiornamenti, è oggi pienamente confermata dalle ultime carte Meteorologiche. In modo particolare sono i parametri teleconnnettivi ( parametri descrittivi oceanici e delle medie alte quote atmosferiche, quelli meno sensibili a possibili ...

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo sta arrivando in Europa : mappe terribili per i primi giorni di ottobre : Nel cuore dell’oceano Atlantico stamattina è nato il quinto uragano della stagione 2019: si chiama Lorenzo e si trova circa 1.000 km a ovest dell’arcipelago delle isole di Capo Verde, un paradiso naturale composto da 10 isole vulcaniche e abitato da oltre 500.000 persone. E’ il punto più occidentale dell’Africa, circa 500km al largo delle coste del Senegal. L’Uragano Lorenzo al momento è di 1ª categoria sulla scala ...

Serie Tv DC - supereroi e vigilanti : a ottobre arrivano in Italia Doom Patrol e Watchmen : Arriveranno ad ottobre anche in Italia due Serie tv tanto attese tratte dai fumetti DC: si tratta di Doom Patrol e di Watchmen. La prima è già stata trasmessa in streaming negli Stati Uniti sulla piattaforma DC Universe lo scorso febbraio e verrà distribuita in Italia da Amazon Prime Video il 7 ottobre. La seconda, basata sulla graphic novel di Alan Moore, arriverà su Sky Atlantic il 20 ottobre in contemporanea con HBO....Continua a leggere

What’s My Name di Ringo Starr arriva ad ottobre - è il suo 20° album : Si intitola What's My Name il nuovo album di Ringo Starr. Il suo 20° progetto discografico in studio sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre su etichetta Universal Music. Musicisti eccezionali, colleghi degni di nota ma prima di tutto amici: sono tantissimi gli ospiti che hanno affiancato Ringo Starr nella realizzazione del nuovo progetto. Solo per citarne alcuni, in studio con lui si sono alternati Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, ...

Harvest Moon Light of Hope : La Special Edition Complete arriva a ottobre : Rising Star Games, in partnership con Natsume Inc., hanno oggi svelato Harvest Moon: Light of Hope Special Edition Complete. I pre-order saranno presto disponibili in tutta Europa e oltre. Harvest Moon: Light of Hope Special Edition Complete include: nuovi pack di Decorazioni e Strumenti, il nuovo Marriageable Character Pack, episodi Speciali di Doc & Melanie e il Divine Marriageable Characters Pack. Questa edizione fisica, ...

«Io - Leonardo» : Luca Argentero come da Vinci arriva al cinema il 2 ottobre : Io, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoEntrare nella mente di un genio, scoprire cosa si cela dietro lo sguardo che realizza un’istantanea perfetta del mondo, delle scarmigliature della natura più incontaminata. È questo l’obiettivo finale di Io, Leonardo, il nuovo film prodotto da Sky con Progetto Immagine e in uscita al cinema il 2 ottobre per Lucky Red. Protagonista è Luca Argentero, ...

L'11 ottobre arriva su Netflix il film di Breaking Bad : Dopo anni di voci e trepidante attesa, adesso i fan di Breaking Bad hanno una data da segnare in rosso sul calendario. Il prossimo 11 ottobre sarà disponibile su Netflix il film di Breaking Bad, El Camino. La pellicola, scritta e diretta da Vince Gilligan, ideatore e showrunner della fortunata serie, secondo la breve sinossi resa pubblica, riprenderà esattamente dove si è conclusa la quinta stagione e sarà incentrata sul personaggio di Jesse ...